Палата представників закликала Міністерство юстиції США притягнути до відповідальності експрезидента Дональда Трампа за його участь у масових заворушеннях і штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, який призвів до трагічних наслідків. Це перший випадок в історії США, коли Конгрес рекомендував висунути звинувачення проти колишнього президента.

Про це інформує Bloomberg.

Розслідування Конгресом минулорічних заворушень у Капітолії проголосувало за передачу кримінальних звинувачень проти колишнього президента США Дональда Трампа до Міністерства юстиції.

Спеціальний комітет Палати представників звинуватив Трампа в підбурюванні до насильницького нападу на Капітолій його прихильників.

Голова комітету Бенні Томпсон, критикуючи Трампа за заклик натовпу до штурму Капітолія майже два роки тому, розкритикував колишнього президента за підрив віри в демократичну систему.

“Якщо віра зламана, наша демократія теж. Дональд Трамп зламав цю віру”, – сказав Томпсон.

Двопартійний комітет одноголосно рекомендував висунути йому звинувачення в повстанні, перешкоджанні офіційному розгляду, змові з метою обману Сполучених Штатів і змові з метою надання неправдивої заяви.

“Комітет розробив вагомі докази того, що президент Трамп мав намір зірвати мирну передачу влади згідно з нашою Конституцією”, — заявив член комітету Джеймі Раскін.

Це перший випадок в історії США, коли Конгрес рекомендував висунути звинувачення проти колишнього президента.

“Кожен президент у нашій історії захищав цю впорядковану передачу повноважень, крім одного”, — сказала віцеголова комісії, республіканка Ліз Чейні.

Комітет розробив 154-сторінковий звіт, який буде оприлюднений після закінчення слухань.

Хронологія штурму Капітолія

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Про акцію було відомо заздалегідь, але залучених до охорони Капітолія правоохоронців було обмаль для захисту будівлі.

Вранці перед засіданням відбувалися бійки між протестувальниками та поліціянтами. За годину до засідання Трамп звернувся до багатотисячного натовпу прихильників з промовою, у якій напав на “слабких республіканців” та заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія.

Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.

Це відбулося в той час, як законодавці затвердили голоси виборників у двох перших за алфавітним списком штатах — Алабамі та Алясці. В момент захоплення будівлі Сенат та Палата представників взяли перерву для обговорення заперечень щодо голосування в Аризоні та розійшлися у різні зали.

Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.

Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.

Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Деталі їхньої загибелі поки не повідомляються.

Близько 00:00 7 січня за Києвом будівлю Капітолія було очищено від протестувальників. При цьому було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Капітолія.