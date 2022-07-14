Про це повідомляє католицький інформаційний вебсайт Vatican News.
Папа Римський Франциск призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану. Раніше до складу комітету входили лише чоловіки.
Згідно з призначенням від 13 липня, до складу Департаменту у справах єпископів Ватикану увійшли:
- Раффаелла Петріні – черниця та генеральна секретарка уряду Ватикану
- Івонн Ренгот – черниця та колишня настоятелька ордена Дочок Марії
- Марія Ліа Дзервіно – мирянка та президентка Всесвітнього союзу жіночих католицьких організацій
Обов’язком жінок у Департаменті стане надання архієпископам пропозицій щодо імен священників, які, на їхню думку, могли б стати хорошими єпископами.
Жінки входитимуть до складу Департаменту п’ять років. Окрім них, до Департаменту увійшло ще 11 нових кардиналів, єпископів та священників.
Зазвичай у комітеті нараховується близько 25-30 осіб.