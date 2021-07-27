Чистий прибуток американського автовиробника Tesla в другому кварталі року склав $1,14 млрд. Такого результату компанія досягла вперше в історії.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані фінансової платформи Refinitiv.

Відомо, що загальний дохід Tesla сягнув $11,96 млрд, розподілений прибуток на акцію $1,45.

Від продажу електрокарів автовиробник заробив $10,21 млрд. За звітний період було поставлено на ринок 201 250 авто і випущено 206 421 автомобіль.

Значно зріс дохід компанії від енергетичного бізнесу, включаючи сонячні фотоелектричні системи та системи зберігання енергії. У другому кварталі року Tesla заробила на цьому $801 млн, що більш ніж на 60% перевищує показники минулого кварталу.

Ще $951 млн Tesla заробила від інших бізнесів. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Загалом у компанії 598 магазинів і сервісних центрів, а також парк мобільних послуг, що включає 1 091 автомобіль.

Нагадаємо, що акції Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Ймовірно, це пов’язано з криптовалютою.