Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані фінансової платформи Refinitiv.
Відомо, що загальний дохід Tesla сягнув $11,96 млрд, розподілений прибуток на акцію $1,45.
Від продажу електрокарів автовиробник заробив $10,21 млрд. За звітний період було поставлено на ринок 201 250 авто і випущено 206 421 автомобіль.
Значно зріс дохід компанії від енергетичного бізнесу, включаючи сонячні фотоелектричні системи та системи зберігання енергії. У другому кварталі року Tesla заробила на цьому $801 млн, що більш ніж на 60% перевищує показники минулого кварталу.
Ще $951 млн Tesla заробила від інших бізнесів. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Загалом у компанії 598 магазинів і сервісних центрів, а також парк мобільних послуг, що включає 1 091 автомобіль.
Нагадаємо, що акції Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Ймовірно, це пов’язано з криптовалютою.
- У лютому Tesla заявила про інвестиції в біткоїни в розмірі 1,5 мільярда доларів. Відтоді Tesla продала частину криптовалюти, а Маск став критиком біткойнів з причин, серед яких споживання енергії.
- Також Tesla почала приймати біткоїни як оплату за електромобілі, але в травні відмовилася від цього.
- В червні Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія.