У Саудівській Аравії жінки зі служби безпеки вперше в історії займаються охороною Мекки під час Хаджу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд провів соціальні та економічні реформи в рамках планів модернізації консервативного мусульманського королівства і залучення іноземних інвестицій для прагнення до диверсифікації.

Згідно зі своїм планом реформ, відомим як “Бачення 2030”, наслідний принц зняв заборону на водіння автомобілів для жінок, дозволив дорослим жінкам подорожувати без дозволу опікунів і надав їм більший контроль над сімейними справами.

Зазначається, що з квітня десятки жінок-солдатів також стали частиною служб безпеки країни, які стежать за паломниками в Мецці і Медині, місцях зародження ісламу.

Однак плани реформ супроводжувалися придушенням інакомислення, в тому числі активістів за права жінок.

Саудівська Аравія обмежує Хадж для своїх громадян і жителів другий рік поспіль, забороняючи в’їзд мільйонам інших паломників з-за кордону, щоб стримати пандемію коронавірусу.