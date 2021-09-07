Перша леді США Джилл Байден вперше в історії працюватиме повний робочий день поза Білим домом. Її попередниці відмовлялися від цього після обрання їхніх чоловіків.

Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press.

Джилл Байден повертається до викладання англійської у коледжі. Останні кілька місяців перша леді США проводила заняття дистанційно, але 7 вересня повертається до занять офлайн.

Як зазначає видання, Джилл Байден продовжить викладати у громадському коледжі Північної Вірджинії, де працює з 2009 року.

“Є деякі речі, які не можна замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в аудиторію”, – заявила вона.

Раніше перші леді США не працювали поза Білим домом. Вони підтримували чоловіків, виховували дітей й брали участь у громадській діяльності. Однак деякі перші леді були спеціальними послами. Водночас дружини попередніх президентів Лора Буш, Хілларі Клінтон і Мішель Обама відмовлялися від роботи після обрання їхніх чоловіків.

Нагадаємо, що головною героїнею номеру американського Vogue за серпень стала Джилл Байден — дружина президента США Джо Байдена.

Перша леді США в інтерв’ю виданню розповіла п’ять маловідомих фактів про себе та знялася для обкладинки глянцевого журналу Vogue.