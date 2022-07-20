Сьогодні Олена Зеленська здійснила візит до Білого Дому та стала першою леді іноземної країни в історії США, яка виступила перед Конгресом.

Про це повідомив американський телеканал CNN і очільник МЗС Дмитро Кулеба.

У Білому домі Олену Зеленську зустріли президент США Джо Байден і перша леді країни Джилл Байден. Президент вручив Зеленській великий букет квітів, коли вона вийшла з машини, і дві перші леді обійнялися.

Олена Зеленська вперше зустрілася з Джилл Байден у травні 2022 році. У вступному слові, вітаючи Зеленську в Білому домі, Байден нагадала про цей візит.

“Коли я повернулася, одна з речей, яку я сказала, полягає в тому, що ви не можете піти в зону бойових дій і повернутися, не відчуваючи горя та болю людей, яких я зустріла”, — сказав Байден у Блакитній кімнаті разом з іншими офіційними особами США.

“Тоді ви попросили мене поговорити про проблеми психічного здоров’я, і тому я повернулася та поговорила зі своєю командою”, — продовжила вона. “Я думаю, що ви отримали мій лист про те, що ми робимо, щоб допомогти з психічним здоров’ям матерів і дітей, які дійсно постраждали від такої трагедії та жорстокостей, і ось над цим я працювала. Команда працювала над цим”.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба акцентував на взутті перших леді та зауважив, що у міждержавних відносинах одна деталь протоколу чи одягу може сказати більше, ніж всі заяви. Він підмітив колір взуття перших леді: у Джилл Байден туфлі були насичено-жовтими, а сукня – темно-синьою. В Олени Зеленської костюм був блідо-жовтим, а туфлі – блакитними.

Міністр відзначив, що Олену Зеленську в США зустріли з великою симпатією.

“Зустріч із американським президентським подружжям і виступ перед обидвома палатами Конгресу США є найвищими виявами поваги до іноземної держави з боку Сполучених Штатів”, – наголосив Кулеба.

До того ж перша леді України стала першою в історії США леді іншої країни, яка виступила перед Конгресом.

Олена Зеленська також зустрілася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, адміністраторкою USAID Самантою Пауер, американськими power women, отримала нагороду для українського народу Dissident Human Rights Award, відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років та поспілкувалася з українською громадою США.