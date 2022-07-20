Про це повідомив американський телеканал CNN і очільник МЗС Дмитро Кулеба.
У Білому домі Олену Зеленську зустріли президент США Джо Байден і перша леді країни Джилл Байден. Президент вручив Зеленській великий букет квітів, коли вона вийшла з машини, і дві перші леді обійнялися.
Олена Зеленська вперше зустрілася з Джилл Байден у травні 2022 році. У вступному слові, вітаючи Зеленську в Білому домі, Байден нагадала про цей візит.
“Коли я повернулася, одна з речей, яку я сказала, полягає в тому, що ви не можете піти в зону бойових дій і повернутися, не відчуваючи горя та болю людей, яких я зустріла”, — сказав Байден у Блакитній кімнаті разом з іншими офіційними особами США.
“Тоді ви попросили мене поговорити про проблеми психічного здоров’я, і тому я повернулася та поговорила зі своєю командою”, — продовжила вона. “Я думаю, що ви отримали мій лист про те, що ми робимо, щоб допомогти з психічним здоров’ям матерів і дітей, які дійсно постраждали від такої трагедії та жорстокостей, і ось над цим я працювала. Команда працювала над цим”.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба акцентував на взутті перших леді та зауважив, що у міждержавних відносинах одна деталь протоколу чи одягу може сказати більше, ніж всі заяви. Він підмітив колір взуття перших леді: у Джилл Байден туфлі були насичено-жовтими, а сукня – темно-синьою. В Олени Зеленської костюм був блідо-жовтим, а туфлі – блакитними.
Міністр відзначив, що Олену Зеленську в США зустріли з великою симпатією.
“Зустріч із американським президентським подружжям і виступ перед обидвома палатами Конгресу США є найвищими виявами поваги до іноземної держави з боку Сполучених Штатів”, – наголосив Кулеба.
До того ж перша леді України стала першою в історії США леді іншої країни, яка виступила перед Конгресом.
Олена Зеленська також зустрілася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, адміністраторкою USAID Самантою Пауер, американськими power women, отримала нагороду для українського народу Dissident Human Rights Award, відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років та поспілкувалася з українською громадою США.
- Сьогодні перша леді України Олена Зеленська виступила у Конгресі США та попросила надати більше зброї Україні для того, щоб захистити рідну країну від російських загарбників.
- 19 липня перша леді України Олена Зеленська зустрілася у Сполучених Штатах із Держсекретарем Ентоні Блінкеном та першою леді США Джилл Байден.
- Раніше повідомлялося, що на обкладинку відомого американського журналу Time потрапила перша леді України Олена Зеленська. Видання опублікувало історію того, як вона проживає російсько-українську війну.
- Крім того, у червні на обкладинці газети Saturday видання The Guardian з’явилася перша леді України Олена Зеленська. Світлини зроблено в Офісі Президента.