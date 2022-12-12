Про це повідомив офіційний сайт змагань.
До китайських спортсменок українські здолали збірні Монголії та Японії. “Синьо-жовта” команда впевнено виграла у перших за підсумками десяти сутичок (7:3). З другими боротьба виявилася конкурентнішою (5:5).
Переможця між Україною та Японією обрали за додатковими показниками. В українських борчинь виявилося більше набраних очок.
They came, they saw, the conquered Ukraine wins the WW World Cup title 🏅 🇺🇦 #WrestleCoralville #uww pic.twitter.com/et4TlCfdJm
— United World Wrestling (@wrestling) December 12, 2022
У фіналі українська команда здолала збірну Китаю (6:4).Вирішальні поєдинки виграли Лівач, Грушина, Ткач-Остапчук, Коляденко, Сова-Ріжко та Осняч-Шустова. Остання виграла Хуан Ван у ваговій категорії до 76 кг.
Командний успіх став найкращим результатом в історії України. Попереднім рекордом було “срібло” турніру 2005 року.
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