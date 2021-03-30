Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким цифрові паспорти юридично прирівнюються до паперових та пластикових документів.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону №4355 проголосували 302 нардепи.

Метою законопроєкту є закріплення на рівні законодавства можливості безперешкодного використання громадянами України цифрового паспорта (е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон).

Як відомо, Міністерство цифрової трансформації України запустило цифрові паспорти в мобільному застосунку “Дія” у квітні минулого року. За даними відомства, зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців: понад 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.

Досі можливість використання українцями електронних паспортів забезпечувалася в рамках реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 року. Цей проєкт Уряду є тимчасовим (вводився тільки на 2020 – 2021 рр.)

Ухвалений сьогодні законопроєкт забезпечить на законодавчому рівні можливість подальшого використання електронних документів у мобільному застосунку нарівні із звичайними паспортами.

Як зазначили у пресслужбі Мінцифри, вже з 23 серпня 2021 року “українцям достатньо буде мати з собою цифровий паспорт у смартфоні для будь-якої життєвої ситуації”, і користувачі “Дії” “більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають”.

Тобто біометричний паспорт та ID-картка у “Дії” з 23 серпня на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового та пластикового.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Винятком є випадки: 1) перетинання державного кордону (тобто за цифровим паспортом виїхати за кордон буде неможливо); 2) в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

У міністерстві наголосили, що Україна стала першою державою світу, “в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів”.

“Цифровими документами у смартфоні користуються також у Польщі, Південній Кореї. Схожі проєкти впроваджуються у Великій Британії, Фінляндії, США. Громадяни Естонії користуються цифровою ID-карткою, з якою можуть онлайн отримувати державні послуги, керувати банківськими рахунками, голосувати через інтернет. Однак саме Україна — перша держава світу, де цифрові паспорти у смартфоні юридично отримали таку саму силу, що й паперові та пластикові документи”, – зазначається в повідомленні.