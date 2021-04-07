В іракському місті Дахук народився хлопчик з трьома пенісами. Це перший зафіксований випадок тріфалліі в історії.

Про це повідомляється медичне видання ScienceDirect.

Аномалію помітили не відразу, а лише через три місяці. Батьки хлопчика звернулися в лікарню, так як думали, що у сина пухлина мошонки.

Під час огляду лікар виявив у дитини два додаткових пеніса. Перший був близько 2 см в довжину з головкою і знаходився біля кореня статевого члена, а другий був приблизно 1 см і знаходився нижче мошонки. Ні в одному з них не було уретри, тому хірурги вирішили видалити зайві геніталії.

Хлопчика оглянули через рік після операції, зараз він в повному порядку.

Що стало причиною патології, неясно.

Стан сверхкомплектних пенісів – надзвичайно рідкісна вроджена аномалія, і кожен випадок має унікальну картину і не є ідентичним.