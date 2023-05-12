За матеріалами Служби безпеки України вперше винесено вирок митрополиту УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві наголосили, що визнання провини повністю підтвердило доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.

І митрополита, і його секретаря засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч.1 ст. 161 КК України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

В СБУ нагадали, що засуджені публічно підтримували окупацію українських областей і “роздували” міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії.

Як встановили слідство, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.

Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.

До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії.

За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цій літературі ставилась під сумнів українська державність та вихваляли режим Кремля.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами.