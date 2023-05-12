Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У відомстві наголосили, що визнання провини повністю підтвердило доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.
І митрополита, і його секретаря засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч.1 ст. 161 КК України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.
В СБУ нагадали, що засуджені публічно підтримували окупацію українських областей і “роздували” міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії.
Як встановили слідство, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.
Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.
Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.
До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії.
За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цій літературі ставилась під сумнів українська державність та вихваляли режим Кремля.
Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами.
- У Службі безпеки України розповіли, що у Росії цінуються шпигуни з-поміж священників УПЦ Московського патріархату. Так, одного зі них вдалося обміняти на 28 полонених українських військовослужбовців.
- На в’їзді до Києва прикордонники затримали священнослужителя УПЦ МП у телефоні якого виявили компрометуючі матеріали російського спрямування.