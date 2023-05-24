Джерело: пресслужба Львівської ОВА.

Як розповів автор ідеї, міжнародний громадський діяч Юрій Котик, марку створив художник Володимир Козюк з використанням штучного інтелекту – це перша марка в Україні, яку створили із застосуванням ШІ.

“Марка представляє наших українців, а саме генія сучасності, генія мистецтва Івана Марчука. Для початку тираж складатиме 1000 екземплярів – як подарунок для тих наших іноземних партнерів, які прославляють Україну і допомагають ЗСУ, біженцям, волонтерським та іншим доброчинним організаціям, які знаходяться за межами України”, – зазначив Котик.

Заступник голови Львівської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) – Олександр Кулепін наголосив, що український художник Іван Марчук входить до рейтингу британської газети The Daily Telegraph “Сто геніїв сучасності”.

Своєю чергою, директор Львівської дирекції АТ “Укрпошта” Євген Кравчук відзначив, що унікальна поштова марка з зображенням українського художника, – це спосіб розповісти світові про культурних, громадських та інших відомих діячів України.

Довідково. Іван Марчук народився на Тернопільщині 1936 року та навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва. У СРСР забороняли малювати будь-що, крім політично виважених робіт у стилі соціалістичного реалізму. Будь-яка спроба відхилитися від норми розцінювалася, як ворожа для радянського устрою.

Перший шанс показати людям свою творчість випав аж у 1974 році. Після кількох акцій протесту з боку митців, радянська влада дозволила їм презентувати свої роботи на неофіційних майданчиках.

У 90-х роках Іван Марчук виїхав до США, де нарешті зміг вільно показувати свої картини на багатьох виставках. Роботи Марчука вражали європейців у Мюнхені, Парижі та Лондоні. У 2001 році митець повернувся в Україну. Іван Марчук став єдиним українцем, який увійшов до “100 геніїв сучасності” від The Daily Telegraph. Йому присвоїли звання народного художника. Також митець став лауреатом Національної премії Шевченка.