Джерело: пресслужба Львівської ОВА.

Як розповів автор ідеї, міжнародний громадський діяч Юрій Котик, марку створив художник Володимир Козюк з використанням штучного інтелекту – це перша марка в Україні, яку створили із застосуванням ШІ.

Фото: Львівська ОВА.

“Марка представляє наших українців, а саме генія сучасності, генія мистецтва Івана Марчука. Для початку тираж складатиме 1000 екземплярів –  як подарунок для тих наших іноземних партнерів, які прославляють Україну і допомагають ЗСУ, біженцям, волонтерським та іншим доброчинним організаціям, які знаходяться за межами України”, – зазначив Котик.

Заступник голови Львівської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) – Олександр Кулепін наголосив, що український художник Іван Марчук входить до рейтингу британської газети The Daily Telegraph “Сто геніїв сучасності”.

Фото: Львівська ОВА

Своєю чергою, директор Львівської дирекції АТ “Укрпошта” Євген Кравчук відзначив, що унікальна поштова марка з зображенням українського художника, – це спосіб розповісти світові про культурних, громадських та інших відомих діячів України.

Довідково. Іван Марчук народився на Тернопільщині 1936 року та навчався у Львівському училищі прикладного мистецтва. У СРСР забороняли малювати будь-що, крім політично виважених робіт у стилі соціалістичного реалізму. Будь-яка спроба відхилитися від норми розцінювалася, як ворожа для радянського устрою.

Перший шанс показати людям свою творчість випав аж у 1974 році. Після кількох акцій протесту з боку митців, радянська влада дозволила їм презентувати свої роботи на неофіційних майданчиках.

У 90-х роках Іван Марчук виїхав до США, де нарешті зміг вільно показувати свої картини на багатьох виставках. Роботи Марчука вражали європейців у Мюнхені, Парижі та Лондоні. У 2001 році митець повернувся в Україну. Іван Марчук став єдиним українцем, який увійшов до “100 геніїв сучасності” від The Daily Telegraph. Йому присвоїли звання народного художника. Також митець став лауреатом Національної премії Шевченка.