19-20 вересня в Україні відбудеться онлайн-забіг з собаками Pro Plan® Dog Run Online, у якому зможе взяти участь кожен охочий. Про це повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

Забіг з собаками охопить всю Україну, і пробігти його можна буде у будь-якій точці країни. Власники собак вже зараз можуть реєструватися на сайті заходу та розпочинати тренування разом зі своїми улюбленцями.

Формат забігу Pro Plan® Dog Run Online дозволяє брати участь у ньому дистанційно. Для участі не потрібно їхати до Києва чи деінде. Близько 200 учасників зі своїми собаками долатимуть дистанцію у своїх містах за самостійно обраним маршрутом. Таким чином будуть дотримані умови карантину.

На фініші учасники та собаки здобудуть пам’ятні нагороди: медалі для бігунів та ексклюзивні адресники для їхніх чотирилапих напарників. Медалі та адресники приїдуть поштою заздалегідь, тож можна буде винагородити себе одразу на фініші.

Також усі учасники отримають по 3 кг корму суперпреміум класу від ТМ PRO PLAN ®, а також смаколики для свого собаки.

“Pro Plan® Dog Run Online – це забіг про спільні емоції, спільну перемогу, взаємопідтримку та близькість зі своїм собакою. Емоції – це те, що западає у душу найбільше. Ви, ваш пес, дистанція, яку ви разом подолали – усе це зближує та закарбовується в пам’яті на роки. Біг із собакою – це нагода поєднати класичну прогулянку зі спортом, розділити час зі своїм вірним домашнім улюбленцем, подарувати йому свою любов”, – вважають в Run Ukraine.

Як взяти участь?

обрати комфортну дистанцію (1 км, 3 км або 5 км)

зареєструватися на сайті https://workua.kyivhalfmarathon.org/

вийти на пробіжку з собакою 19 або 20 вересня 2020 року

подолати обрану дистанцію та зафіксувати пробіжку за допомогою бігового додатку на телефоні

надіслати скрін забігу на пошту [email protected]

здобути медаль для себе та жетон-адресник для свого собаки.

Онлайн-забіги з собаками Pro Plan® Dog Run Online відбудуться 19-20 вересня у рамках 10-го ювілейного Київського півмарафону 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online, який так само відбудеться в онлайн-форматі. Обрати дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу – https://workua.kyivhalfmarathon.org/

Довідка

ТМ PRO PLAN® — супер-преміум бренд легендарної компанії Purina з досвідом роботи у сфері догляду за тваринами вже більше 85 років.

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 30 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів.

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