Сербія вперше з 2014 року приєдналася до обмежувальних заходів ЄС проти РФ через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє European Western Balkans (EWB).

Зазначається, що Сербія виконала рішення Ради Європейського Союзу про продовження обмежувальних заходів проти Януковича та колишнього керівництва України у 2010-2014 роках.

Відповідна Декларація Верховного представника Євросоюзу зареєстрована на сайті Ради ЄС 12 березня 2022 року. Також порталу EWB неофіційно підтвердили у Європейській службі зовнішніх дій, Сербія виконала це рішення разом з Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною.