Про це повідомляє European Western Balkans (EWB).
Зазначається, що Сербія виконала рішення Ради Європейського Союзу про продовження обмежувальних заходів проти Януковича та колишнього керівництва України у 2010-2014 роках.
Відповідна Декларація Верховного представника Євросоюзу зареєстрована на сайті Ради ЄС 12 березня 2022 року. Також порталу EWB неофіційно підтвердили у Європейській службі зовнішніх дій, Сербія виконала це рішення разом з Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною.
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