У Німеччині зросла кількість нападів на гуртожитки для мігрантів, вперше з 2015 року. Минулого року зареєстрували 121 такий напад, тоді як роком раніше їх було 70.

Про це повідомляє DW.

Так, у МВС пов’язують зростання кількості нападів зі скасуванням коронавірусних обмежень, через що збільшилась кількість мігрантів. Зокрема 2022 року у ФРН зареєстрували 218 тисяч первинних прохань про притулок.

Також у відомстві зауважили, що до ФРН прибув майже один мільйон вимушених переселенців з України.

У 2022 році німецька влада також зафіксувала 1248 нападів на переселенців за межами їхнього житла – приблизно стільки ж, скільки роком раніше (1259).

Проте, у порівнянні з 2015 роком, коли Німеччина була на піку міграційної кризи, нинішні цифри – низькі. Тоді в країні зареєстрували 1047 нападів на притулки.

Зауважимо, раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала справедливіше розподіляти переселенців з України на території Європейського Союзу, пояснивши, що необхідно полегшити навантаження на країни Східної Європи.

Водночас за даними управління Верховного комісара ООН у справах переселенців, більшість українців, які знаходяться за кордоном, планують повернутися додому.

Своєю чергою, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.