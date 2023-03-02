Про це повідомляє DW.
Так, у МВС пов’язують зростання кількості нападів зі скасуванням коронавірусних обмежень, через що збільшилась кількість мігрантів. Зокрема 2022 року у ФРН зареєстрували 218 тисяч первинних прохань про притулок.
Також у відомстві зауважили, що до ФРН прибув майже один мільйон вимушених переселенців з України.
У 2022 році німецька влада також зафіксувала 1248 нападів на переселенців за межами їхнього житла – приблизно стільки ж, скільки роком раніше (1259).
Проте, у порівнянні з 2015 роком, коли Німеччина була на піку міграційної кризи, нинішні цифри – низькі. Тоді в країні зареєстрували 1047 нападів на притулки.
Зауважимо, раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала справедливіше розподіляти переселенців з України на території Європейського Союзу, пояснивши, що необхідно полегшити навантаження на країни Східної Європи.
Водночас за даними управління Верховного комісара ООН у справах переселенців, більшість українців, які знаходяться за кордоном, планують повернутися додому.
Своєю чергою, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.
- Кремлівські пропагандисти у соціальних мережах розгорнули кампанію проти тимчасово переміщених осіб з України. Росіяни намагаються “демонізувати” українців на тлі енергетичної кризи у Європі, щоб підірвати підтримку України.
- Між Естонією та Фінляндією тривають переговори щодо перенаправлення частини українських переселенців. Фінляндія щотижня готова приймати по 50-100 осіб.
- Зростає кількість поляків, чиї думки збігаються з російською пропагандою, особливо щодо ставлення до Росії та її війни проти України – мовиться у звіті аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute.