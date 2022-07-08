Про це йдеться у відповідному звіті.
Найбільше протягом останнього місяця подорожчали паливо (на 21,3%), яйця (на 17,2%) та цукор (на 10,9%). Загалом ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.
На 10,9-4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м’ясо свійської птиці. Проте, на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.
Також ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, зокрема на алкогольні напої — на 3,4%, тютюнові вироби — на 1,4%.
Водночас одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг — на 1,8%, взуття — на 0,9%.
- Також тривале зростання загального рівня цін у Великій Британії становить 9,1%, що є найвищим показником за останні 40 років.
- Востаннє аналогічний рівень річної інфляції у Німеччині – 7,9% – фіксувався під час нафтової кризи наприкінці 1973 року. У травні 2022-го найсильніше подорожчали енергоносії та продовольчі товари.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен визнала, що інфляція знаходиться на “неприйнятному рівні”. Проте зауважила, що це проблема не виключно для Сполучених Штатів.