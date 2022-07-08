За даними Держстату, у червні цього року річна інфляція в Україні прискорилась до 21,5%. Востаннє показник у понад 20% фіксували в березні 2016 року.

Про це йдеться у відповідному звіті.

Найбільше протягом останнього місяця подорожчали паливо (на 21,3%), яйця (на 17,2%) та цукор (на 10,9%). Загалом ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

На 10,9-4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м’ясо свійської птиці. Проте, на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.

Також ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, зокрема на алкогольні напої — на 3,4%, тютюнові вироби — на 1,4%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг — на 1,8%, взуття — на 0,9%.