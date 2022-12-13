Про це повідомляє Reuters.
Далі агентство публікує погляд на відносини між двома азійськими гігантами після зіткнень 2020 року, в результаті яких загинуло 20 індійських солдатів і четверо з китайської сторони.
* Міністр закордонних справ Індії заявив парламенту минулого тижня перед зіткненнями в п’ятницю, що відносини з Китаєм не можуть повернутися до норми без миру на кордоні.
* Індійські та китайські військові провели багато раундів переговорів після зіткнень 2020 року, щоб розрядити напругу, але без особливого успіху.
* У вересні міністерство закордонних справ Індії заявило, що індійські та китайські солдати виведуться з району Гогра-Хот-Спрінгс у Ладакху на заході Гімалаїв. Вихід підтвердив Китай.
* Прем’єр-міністр Нарендра Моді та президент Китаю Сі Цзіньпін обмінялися люб’язностями наприкінці вечері G20 в Індонезії минулого місяця. Однак обидва лідери не проводили жодної двосторонньої зустрічі після зіткнень 2020 року.
* Дефіцит торговельного балансу між двома країнами різко зріс, а державні дані показують найвищий за багато років показник у 73,31 мільярда доларів США за 2021-22 роки.
Індія імпортує безліч товарів і сировини зі свого східного сусіда, включаючи обладнання для модернізації свого телекомунікаційного сектора та сировину для своєї фармацевтичної промисловості.
Імпорт Індії з Китаю зріс до 94,57 мільярда доларів протягом 2021-22 років, а дані показують, що цього року було імпортовано товарів на суму 60,27 мільярда доларів.
* Багатьом китайським компаніям було важко вести бізнес в Індії, особливо після того, як Індія посилила інвестиційні норми та заборонила понад 300 китайських додатків з 2020 року, включно з такими популярними, як TikTok.
Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp (1810.HK) був останнім, хто закрив свій бізнес фінансових послуг в Індії через чотири роки після його запуску.
- Москва надіслала Індії список із понад 500 товарів для потенційних постачань, включаючи запчастини для автомобілів, літаків і поїздів. Про це повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням, ілюструючи у такий спосіб, як санкції обмежують здатність РФ підтримувати роботу життєво важливих галузей промисловості.
- Раніше високопосадовці США та Індії пообіцяли поглибити свої економічні відносини під час серії зустрічей 11 листопада, оскільки дві країни прагнуть подолати розбіжності щодо РФ та працювати разом, щоб протистояти домінуванню Китаю у промисловості.
- Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман прийняв Сі Цзіньпіна 8 грудня, коли китайський лідер проголосив “нову еру” у відносинах із саудитами, пишно привітавши, що свідчить про зацікавленість Ер-Ріяда в поглибленні зв’язків з Пекіном, попри настороженість США.