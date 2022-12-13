9 грудня індійські та китайські військові отримали незначні поранення під час зіткнення в секторі Таванг штату Аруначал-Прадеш в Індії, що стало першим подібним інцидентом після короткочасного збройного протистояння між двома сусідами в червні 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Далі агентство публікує погляд на відносини між двома азійськими гігантами після зіткнень 2020 року, в результаті яких загинуло 20 індійських солдатів і четверо з китайської сторони.

* Міністр закордонних справ Індії заявив парламенту минулого тижня перед зіткненнями в п’ятницю, що відносини з Китаєм не можуть повернутися до норми без миру на кордоні.

* Індійські та китайські військові провели багато раундів переговорів після зіткнень 2020 року, щоб розрядити напругу, але без особливого успіху.

* У вересні міністерство закордонних справ Індії заявило, що індійські та китайські солдати виведуться з району Гогра-Хот-Спрінгс у Ладакху на заході Гімалаїв. Вихід підтвердив Китай.

* Прем’єр-міністр Нарендра Моді та президент Китаю Сі Цзіньпін обмінялися люб’язностями наприкінці вечері G20 в Індонезії минулого місяця. Однак обидва лідери не проводили жодної двосторонньої зустрічі після зіткнень 2020 року.

* Дефіцит торговельного балансу між двома країнами різко зріс, а державні дані показують найвищий за багато років показник у 73,31 мільярда доларів США за 2021-22 роки.

Індія імпортує безліч товарів і сировини зі свого східного сусіда, включаючи обладнання для модернізації свого телекомунікаційного сектора та сировину для своєї фармацевтичної промисловості.

Імпорт Індії з Китаю зріс до 94,57 мільярда доларів протягом 2021-22 років, а дані показують, що цього року було імпортовано товарів на суму 60,27 мільярда доларів.

* Багатьом китайським компаніям було важко вести бізнес в Індії, особливо після того, як Індія посилила інвестиційні норми та заборонила понад 300 китайських додатків з 2020 року, включно з такими популярними, як TikTok.

Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp (1810.HK) був останнім, хто закрив свій бізнес фінансових послуг в Індії через чотири роки після його запуску.