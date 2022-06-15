Північноатлантичний оборонний альянс вперше з часів холодної війни матиме заздалегідь розподілені сили у своїх східних регіонах.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Генеральний секретар альянсу наголосив, що своєчасне розміщення збройних сил та техніки на східному фланзі, яке було здійснене вперше з часів холодної війни, допоможе НАТО швидше відреагувати на загрозу з боку Росії.

Про це Столтенберг повідомив під час пресконференції в Брюсселі, яка передувала зустрічі міністрів оборони країн-членкинь альянсу.

Він також наголосив, що розміщення сил на східному фланзі є одним із питань, над яким зараз НАТО працює з Німеччиною. Проте очікується, що всі члени альянсу зроблять подібні пропонування задля залучення заздалегідь призначених сил, які проводять навчання та військові тренування, боронячи певні території.