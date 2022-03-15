Про це повідомляє пресслужба польського уряду.
Варто наголосити, що це перший візит закордонних високопосадовців з початку повномасштабного вторгнення РФ в України.
Вони планують зустрітися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та з Президентом України Володимиром Зеленським.
Цей візит організували з погодженням Президента Європейської Ради Шарлем Мішелем та Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Мета — підтвердження підтримки Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, а також представлення пакету підтримки для українців.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден вже наступного тижня може здійснити візит до Брюсселя, де зустрінеться з іншими членами НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні. За даними джерел, американський лідер може також відвідати Польщу.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення.
- Згідно з результатами нещодавно проведеного соціологічного дослідження, 80% громадян Польщі, Італії, Німеччини та Франції підтримують запровадження санкцій проти Росії. Також більшість населення цих країн виступає за надання Україні зброї.