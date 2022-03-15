Сьогодні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та віцепрем'єр-міністр Польщі, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою прибудуть до Києва, як представники Європейської ради.

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

Варто наголосити, що це перший візит закордонних високопосадовців з початку повномасштабного вторгнення РФ в України.

Вони планують зустрітися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та з Президентом України Володимиром Зеленським.

Цей візит організували з погодженням Президента Європейської Ради Шарлем Мішелем та Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мета — підтвердження підтримки Європейським Союзом суверенітету та незалежності України, а також представлення пакету підтримки для українців.