Про це повідомляє фінансове видання Forbes.

Вперше з 1991 року співзасновник Microsoft не є номером 1 або 2 у рейтингу Forbes-400, який щорічно складає рейтинг найбагатших людей США. За рік статки Гейтса зросли на 23 мільярди доларів — приблизно до 134 мільярдів доларів США. Але цього було недостатньо, щоб наздогнати засновника Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Tesla Ілона Маска або генерального директора Facebook Марка Цукерберга, чиї статки досягли нових висот завдяки зростанню цін на акції їхніх компаній. Гейтс слідує за цими трьома, опинившись на 4 місці.

Але фондовий ринок – не єдина причина, чому Гейтс опустився з 2 місця протягом останнього року. Частина статків Гейтса — щонайменше 5,6 мільярда доларів акцій публічних компаній дісталася колишній дружині Мелінді Френч Гейтс після того, як вони оголосили про своє розлучення в травні. Якби його шлюб і статки залишилися недоторканими, Гейтс був би багатшим за Цукерберга та зайняв би третє місце.

Майже чверть статків Гейтса припадає на його частку в 1,3% Microsoft, яка вартує 31 мільярд доларів станом на 3 вересня. Решта статків Гейтса надходить від його інвестиційної фірми Cascade Investment LLC разом з іншими активами. Через Cascade Гейтс володіє контрольним пакетом акцій Four Seasons Hotels, 14% автосалону AutoNation, акціями фірми по утилізації відходів Republic Services, виробником тракторів Deere & Co., Canadian National Railway тощо.

Статки Гейтса виглядають зовсім інакше, ніж тоді, коли він вперше з’явився в Forbes-400 у 1986 році. На той час Гейтс володів 45% акцій Microsoft, його статки становили 315 мільйонів доларів. Наступного року різке зростання цін на акції Microsoft зробило його наймолодшим мільярдером у світі, у віці 31 року його статки склали 1,25 мільярда доларів.

У 1990 році дохід Microsoft вперше перевищив 1 мільярд доларів, ставши на той час найбільшим постачальником комп’ютерного програмного забезпечення. У 1991 році Гейтс підскочив на 2-е місце в рейтингу Forbes-400 (з 16-го) з чистим капіталом у 4,8 мільярда доларів. Наступного року, в 1992 році, він став найбагатшою людиною в Америці зі статком 6,3 мільярда доларів.

Після того, як Гейтс пішов у відставку з посади генерального директора у 2000 році, його статки вперше впали, хоча він все ще залишався № 1 у Forbes-400. Ціна акцій Microsoft впала на тлі краху доткомів і захисту від антимонопольних звинувачень, висунутих урядом США. Гейтс також передав акції Microsoft на суму 20 мільярдів доларів у Фонд Білла та Мелінди Гейтс.

Хоча він продовжував робити значні пожертви для свого фонду, який тепер став найбільшою приватною благодійною організацією у світі, Гейтс залишався найбагатшою людиною в Америці до 2017 року. Вперше Гейтс опустився на 2 місце рейтингу у 2018 році, коли його обіграв Джефф Безос. Згодом його витіснив Ілон Маск і Марк Цукерберг.

Однак, останні збої в роботі Facebook і розслідування щодо проблем із психічним здоров’ям підлітків через соцмережі знову виводять Білла Гейтса у першу трійку.