Про це повідомляє CBS News.
Тасманійські дияволи, які зазвичай не є небезпечними для людини, повністю зникли з материкової частини Австралії після появи дінго – типу диких собак, які полюють зграями.
У минулому році захисники природи випустили 26 дорослих хижих сумчастих в заповідник в Баррингтон-Топс, на північ від Сіднея. Це стало першим кроком у спробі створити стійку популяцію зникаючих видів, які були знищені.
Вони сподівалися, що їхні зусилля призведуть до успіху, подібного поверненню вовків в Єллоустонський національний парк в США в 1990-х роках.
З моменту випуску тасманійських дияволів дослідники спостерігали за ними здалеку. На цьому тижні стало відомо про народження семи дитинчат.
“Рейнджери оглянули сумки самок і виявили, що маленькі дітки “в прекрасному здоров’ї”, – сказав представник захисників природи.
У найближчі тижні експерти планують провести додаткові медичні огляди дитинчат тасманійських дияволів.
- Раніше в доповіді Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Жива природа 2020 року повідомлялося, що за трохи більше, ніж 40 років світові популяції диких тварин скоротилися на 68%.