Сім тасманійських дияволів народилися в дикій природі Австралії вперше за більш ніж 3000 років.

Про це повідомляє CBS News.

Тасманійські дияволи, які зазвичай не є небезпечними для людини, повністю зникли з материкової частини Австралії після появи дінго – типу диких собак, які полюють зграями.

У минулому році захисники природи випустили 26 дорослих хижих сумчастих в заповідник в Баррингтон-Топс, на північ від Сіднея. Це стало першим кроком у спробі створити стійку популяцію зникаючих видів, які були знищені.

Вони сподівалися, що їхні зусилля призведуть до успіху, подібного поверненню вовків в Єллоустонський національний парк в США в 1990-х роках.

З моменту випуску тасманійських дияволів дослідники спостерігали за ними здалеку. На цьому тижні стало відомо про народження семи дитинчат.

“Рейнджери оглянули сумки самок і виявили, що маленькі дітки “в прекрасному здоров’ї”, – сказав представник захисників природи.

У найближчі тижні експерти планують провести додаткові медичні огляди дитинчат тасманійських дияволів.