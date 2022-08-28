Про це повідомляє галузеве видання Enkorr.
26 серпня гуртові партії А-95 пропонувалися в ціновому діапазоні 40-44 грн/л, що нижче на 1-2 грн/л проти минулого тижня.
Окрім цього, на ринку перебували поодинокі пропозиції бензину А-92. В середньому його можна придбати за 41,25 грн/л, або на 50 коп. дешевше, ніж тиждень тому. Трейдери пояснюють падіння цін на партії високооктану в Україні зниженням котирувань в Європі на даний нафтопродукт.
Торгівля дизелем велася в межах 43-49 грн/л, що свідчить про підвищення на 2-3 грн/л проти цінових показників 19 серпня. Зазначається, що це перше підвищення оптових цін за минулі 60 днів.
Найнижчі ціни на дизель зафіксовано у південному регіоні – 43-46 грн/л, а з минулої п’ятниці ціна виросла на 2-3 грн/л.
В західному регіоні діапазон зафіксували на рівні 44-47 грн/л, що також свідчить про зростання цін на 2-3 грн/л проти 19 серпня. Водночас в регіоні ресурс можна було придбати як автонормами, так і вагонними партіями.
Гуртові ціни в північному регіоні також за тиждень “підтягнулись” на 1-2 грн/л і вже 26 серпня торгівля в цих областях велася в межах 45-48 грн/л. Тут також пропонувалися вагонні партії ДП.
Дещо дорожче можна було придбати дизельне пальне у центральних та східних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 46-49 грн/л, а ріст за тиждень склав 2-3 грн/л.
Прогнозується, що за умови збереження поточних європейських котирувань ціна на оптові партії дизпального встановиться у діапазоні 47-49 грн/л. Водночас великих змін на роздрібному ринку експерти поки що не очікують.
- За тиждень, з 5 по 12 серпня, в Україні середня ціна бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і становила 49,88 грн/л, тоді як А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л — до 50,90 грн/л /л, а дизельне пальне — на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л.
- У липні “Укрзалізниця” домовилася про системне та оперативне постачання дизельного пального. Для цього будуть співпрацювати з однією з найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи, польською PKN Orlen.
- Наприкінці червня у Раді національної безпеки України порадили громадянам звикати до нових цін на пальне.