За минулий тиждень ринок пального відзначився досить дивними на нетиповими подіями — підвищенням цін на дизпальне та одночасно зниженням на бензини. З 19 по 26 серпня оптова вартість бензину А-95 знизилася на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувалося в середньому на рівні 46,25 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr.

26 серпня гуртові партії А-95 пропонувалися в ціновому діапазоні 40-44 грн/л, що нижче на 1-2 грн/л проти минулого тижня.

Окрім цього, на ринку перебували поодинокі пропозиції бензину А-92. В середньому його можна придбати за 41,25 грн/л, або на 50 коп. дешевше, ніж тиждень тому. Трейдери пояснюють падіння цін на партії високооктану в Україні зниженням котирувань в Європі на даний нафтопродукт.

Торгівля дизелем велася в межах 43-49 грн/л, що свідчить про підвищення на 2-3 грн/л проти цінових показників 19 серпня. Зазначається, що це перше підвищення оптових цін за минулі 60 днів.

Найнижчі ціни на дизель зафіксовано у південному регіоні – 43-46 грн/л, а з минулої п’ятниці ціна виросла на 2-3 грн/л.

В західному регіоні діапазон зафіксували на рівні 44-47 грн/л, що також свідчить про зростання цін на 2-3 грн/л проти 19 серпня. Водночас в регіоні ресурс можна було придбати як автонормами, так і вагонними партіями.

Гуртові ціни в північному регіоні також за тиждень “підтягнулись” на 1-2 грн/л і вже 26 серпня торгівля в цих областях велася в межах 45-48 грн/л. Тут також пропонувалися вагонні партії ДП.

Дещо дорожче можна було придбати дизельне пальне у центральних та східних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 46-49 грн/л, а ріст за тиждень склав 2-3 грн/л.

Прогнозується, що за умови збереження поточних європейських котирувань ціна на оптові партії дизпального встановиться у діапазоні 47-49 грн/л. Водночас великих змін на роздрібному ринку експерти поки що не очікують.