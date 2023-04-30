Про це інформує BBC.
Щороку сотні тисяч осіб приїздили автобусами з усього острова, щоб заповнити площу Революції в Гавані в Міжнародний день солідарності трудящих.
Це вперше з 1959 року, коли святкування було скасовано з економічних причин. Минулими тижнями на АЗС утворилися довжелезні черги, водіям часто доводиться чекати днями.
Президент країни Мігель Діас-Канель заявив, що на Кубу надходить лише дві третини необхідної сировини, додавши, що постачальники не виконують договірних зобов’язань.
Через санкції, введені США проти Куби, найбільшим постачальником пального на острів є Венесуела. За рік ці постачання впали майже вдвічі.
Аналітики зазначають, що Венесуела сама відчуває серйозні проблеми, і їй стає все складніше субсидувати свого соціалістичного союзника.
Дефіцит посилив щоденний тиск, з яким зіштовхуються кубинці. За даними іспанської газети El Pais, середня місячна зарплата становить 150-200 доларів США, тоді як літр олії коштує 30 доларів.
Уряд наполягає на тому, що його державна соціалістична модель є найкращою для країни, і звинувачує у проблемах давні санкції США.
Кубинська влада традиційно мобілізувала величезні ресурси для забезпечення успіху Першотравневого параду, масово перевозячи робітників до Гавани.
Досі в історії подія була скасована лише у 2020 та 2021 роках через пандемію Covid, а не з економічних причин.
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