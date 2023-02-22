Вперше за чотири роки: Японія та Китай провели переговори щодо безпеки

22 лютого Китай заявив, що стурбований нарощуванням військової сили Японії, своєю чергою в Токіо націлилися на військові зв’язки Пекіна з Росією та підозрюване використання шпигунських повітряних куль під час перших за чотири роки офіційних переговорів з безпеки азійських держав.

Про це інформує Reuters.

Переговори, спрямовані на послаблення напруженості між другою та третьою за величиною економіками світу, відбулися, оскільки в Токіо висловили стурбованість тим, що Пекін вдасться до застосування сили, аби взяти під свій контроль Тайвань після повномасштабного нападу Росії на Україну. Це може призвести до конфлікту, який втягне Японію та порушить світову торгівлю.

У грудні Японія заявила, що подвоїть витрати на оборону протягом наступних п’яти років до 2% валового внутрішнього продукту (загалом 320 мільярдів доларів), щоб утримати Китай від військових дій. Пекін, який збільшив витрати на оборону на 7,1% минулого року, витрачає на свої сили в чотири рази більше, ніж Токіо.

Так, нещодавно Японія оприлюднила новий план національної безпеки, який свідчить про найбільше нарощування військової сили країни з часів Другої світової війни, подвоєння витрат на оборону та відхід від її пацифістської конституції на тлі зростання загроз з боку регіональних суперників.

Токіо планує придбати ракети більшого радіуса дії, які могли б завдати удару по материковому Китаю, а також запастися іншими боєприпасами, які йому знадобляться для підтримки конфлікту разом із військами США.

Ситуація з міжнародною безпекою зазнала значних змін, і ми спостерігаємо повернення односторонності, протекціонізму та менталітету холодної війни”, — зазначив віцеміністр закордонних справ Китаю Сунь Вейдун на зустрічі з заступником міністра закордонних справ Японії Шігео Ямада.

Залишаючи відомство, Сунь наголосив, що вони також обговорили питання скиду Японією стічних вод зі зруйнованої атомної станції Фукусіма в Тихий океан і “розблокування” промислових ланцюгів постачання. Подробиць він не повідомив.

Китай є найбільшим торговим партнером Японії, на нього припадає близько п’ятої частини її експорту та майже чверть імпорту. Це також основна виробнича база для японських компаній.

Хоча відносини між Японією та Китаєм мають багато можливостей, ми також зіштовхуємося з багатьма проблемами”, — пояснив Ямада.

Він вказав на їхню територіальну суперечку щодо островів у Східно-Китайському морі, відомих як Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї, нещодавні спільні військові навчання Пекіна з Москвою та ймовірні китайські повітряні кулі, помічені над Японією щонайменше тричі з 2019 року.

Після того, як Сполучені Штати збили ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю, Японія минулого тижня заявила, що планує уточнити правила військового застосування, аби дозволити своїм реактивним винищувачам збивати безпілотники, які порушують її повітряний простір.

У заяві після зустрічі міністерство закордонних справ Японії заявило, що воно також акцентувало важливість миру та стабільності в Тайванській протоці.

Дві країни домовилися спробувати встановити гарячу лінію прямого зв’язку “приблизно навесні” та зміцнити діалог між своїми високопосадовцями служби безпеки.

Раніше стало відомо, що Японія та НАТО планують зміцнювати відносини під загрозою з боку Росії та Китаю. Рішення ухвалили через російське вторгнення до України та військове співробітництво РФ з Китаєм, що створило найнапруженішу ситуацію в галузі безпеки з часів Другої світової війни.