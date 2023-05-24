Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що вперше з грудня 2022 року у вечірньому зведенні не згадувалось про бої у місті Бахмут на донеччині.

Джерело: ISW

Генштаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року у своєму вечірньому зведенні не повідомив про бої у Бахмуті. Ймовірно, це пов’язано з просування ПВК “Вагнер” углиб міста.

Водночас українські офіційні особи заявили, що темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися через продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута 23 травня.

У Генштабі також повідомили, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зниження бойових дій у Бахмуті та його околицях і повторила, що українські сили утримують позиції в укріпрайоні біля пам’ятника МіГ-17 у західному Бахмуті.

Своєю чергою один російський опублікував відеоматеріал, на якому нібито видно вагнерівців біля пам’ятника МіГ-17, і стверджував, що в цьому районі немає українських сил.

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута та досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західному Бахмуті.

Російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися поблизу Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і що російські сили безрезультатно атакували поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута).

Інший мілблогер спростував повідомлення про те, що українські сили досягли успіхів під час контратак на північний захід і південний захід від Бахмута, і оцінив, що наступ Росії з Бахмута в бік Іванівського чи Богданівки залишається малоймовірним.