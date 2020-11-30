Про це у понеділок, 30 листопада, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу у Женеві.
Зокрема, Гебреісус зазначив, що помітне зменшення заражень пов’язане з тим, що низка європейських країн вдруге ввела локдаун.
“Минулого тижня кількість нових виявлених випадків по всьому світу вперше з початку вересня скоротилася, що пов’язано зі скороченням числа випадків в Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, введених в останні тижні”, – сказав він.
Глава ВООЗ додав, що наближаються Новий рік та Різдво. Він закликав усіх бути максимально обережними та свідомими, щоб не спровокувати масштабний спалах вірусу у світі.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом у світі. За останні 24 години такий діагноз підтвердився у 747 082 осіб.