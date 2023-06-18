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Держсекретар переконаний, що важливо безпосередньо прямий зв’язок з Китаєм, попри розбіжності між країнами.
“Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що це протистояння не переросте в конфронтацію чи конфлікт”, – пояснив Блінкен.
Як повідомляється, він пробуде у Пекіні два дні. Жодна сторона, як наголосили у виданні, не очікує на “прорив у відносинах”, оскільки держави мають розбіжні погляди в низці питань. Проте водночас обидві країни все частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, щоб врегулювати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм та обговорити низку інших питань, включаючи війну в Україні.
Китай опублікував нечітко сформульовану позицію щодо “політичного врегулювання” російсько-української війни, але його розкритикували за те, що він не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили понад 100 країн світу.
У квітні високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США заявили, що вони не бачили доказів того, що Китай надає велику допомогу Росії для її війни в Україні, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші стосунки.
Перед своїм візитом Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса та міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Чін. Ентоні Блінкен обговорив регіональні пріоритети з обома лідерами, а також підтвердив незмінну підтримку суверенітету України.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Сполучені Штати мають припинити втручання у внутрішні справи КНР.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен прямує до Китаю цими вихідними в межах спроби адміністрації Байдена відновити погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном і зберегти лінії зв’язку відкритими.