Сьогодні, 18 червня, державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Джерело: Reuters

Держсекретар переконаний, що важливо безпосередньо прямий зв’язок з Китаєм, попри розбіжності між країнами.

“Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що це протистояння не переросте в конфронтацію чи конфлікт”, – пояснив Блінкен.

Як повідомляється, він пробуде у Пекіні два дні. Жодна сторона, як наголосили у виданні, не очікує на “прорив у відносинах”, оскільки держави мають розбіжні погляди в низці питань. Проте водночас обидві країни все частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, щоб врегулювати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм та обговорити низку інших питань, включаючи війну в Україні.

Китай опублікував нечітко сформульовану позицію щодо “політичного врегулювання” російсько-української війни, але його розкритикували за те, що він не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили понад 100 країн світу.

У квітні високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США заявили, що вони не бачили доказів того, що Китай надає велику допомогу Росії для її війни в Україні, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші стосунки.

Перед своїм візитом Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса та міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Чін. Ентоні Блінкен обговорив регіональні пріоритети з обома лідерами, а також підтвердив незмінну підтримку суверенітету України.