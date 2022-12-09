Темпи зростання споживчих цін сповільнилися вперше від початку року – у листопаді інфляція становила 26,5% у річному вимірі.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2022 року порівняно із жовтнем становила 0,7%, з початку року – 25,7%. Базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем становила 1,3%, а з початку року – 21,6%.

У такий спосіб, темпи зростання споживчих цін вперше від початку року сповільнилися у річному вимірі – у листопаді інфляція становила 26,5%.

У порівнянні з жовтнем, ціни на окремі категорії товарів змінилися.

Наприклад, харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 0,6%. Найбільше (на 10,6%) подорожчали яйця. На 3,3 – 2% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. При цьому подешевшали на 6,9 – 1,1% фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1%, зокрема тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2%, одяг – на 1,2%.

Транспорт подорожчав на 1,0%, в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів – на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.