12 грудня 2020 р. у столичному клубі Volume вас чекає фестиваль Рок Булава у новому форматі.

Необхідність перенесення опен-ейрів на наступне літо дала поштовх організаторам до пошуку можливості провести виступи улюблених виконавців ще цього року.

Саме для палких прихильників, які завжди приїжджають першими та усі три дні відповідально відриваються біля Головної сцени, планується перший зимовий фестиваль Рок Булава клубного формату.

На сцену вийдуть музиканти, які неодноразово запалювали сцену та доводили, що зібрати свою аудиторію легко.

Лише за один день гості почують сім гуртів, а саме:

Пасть Крокодила – про цю банду не чув тільки лінивий, адже вже не перший рік хлопці влаштовують вибухові сети на Main stage;

GannaBaby. За однією з версій банду ідентифікують як андерграунд-поп, та й самі учасники колективу цілком підтверджують це поєднання стилів. Тому хто сумує за драйвовим музлом та неординарною картинкою на сцені – GannaBaby саме той гурт, що не залишить байдужим;

Antisocial Department – харківський гурт з надзвичайно творчим та експериментальним підходом;

Стас Ленин Band – це одеський колорит і безперервний рок-н-рол від найгастролюючого гурту України;

Must Have – київський гурт, що завжди забезпечує шалений драйв та емоції завдяки вдалому поєднанню стилів рок і гранж;

Water’s – представники одеської метал-сцени, виступи яких без сюрпризів не обходяться. Water’s – це професійно та цікаво, це непередбачувано та щиро!

Lemon BITE – черкаський рок гурт, який обов’язково стане частиною справжніх неприкрашених та яскравих емоцій.

Тому, якщо хочеш знову відчути атмосферу улюбленого фестивалю – чекаємо з нетерпінням. Але слід поспішити, оскільки концерт проходить з дотриманням дистанції та всіх санітарних норм, тому кількість квитків обмежена. Не забувайте маски і нехай віруси не стануть на заваді нашій зустрічі!