Міністерство охорони здоров'я вперше дозволило пустити уболівальників на стадіони під час футбольних матчів.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Відзначається, що відповідне рішення про допуск уболівальників на стадіони було прийнято міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

“Уболівальники повертаються на трибуни стадіонів! Тільки що Максим Степанов погодив допуск в тестовому режимі глядачів на матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня”, – написав Павелко.

Йдеться про футбольні матчи між клубами “Колос” і “Дніпро-1”, а також між “Олександрією” та “Маріуполем”.

При цьому місця на стадіонах будуть заповнені тільки на 25%, а глядачі повинні дотримуватися карантинних обмежень.

“У разі позитивного досвіду проведення цих матчів і за сприятливої ​​епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні”, – додав глава УАФ.