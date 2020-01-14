Фільми стрімінгового сервісу Netflix цього року отримали рекордну для компанії кількість номінацій на престижну кінопремію "Оскар".

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Всього у фільмів Netflix 24 номінації – більше ніж у інших кінокомпаній. Це перший такий випадок в історії кінопремії.

“Вперше в історії премії “Оскар” найбільшу кількість номінацій отримав потоковий сервіс”, – наголошується в матеріалі.

Так, дві картини Netflix претендують на “Оскар” у номінації “Кращий фільм”: “Ірландець” Мартіна Скорсезе і “Шлюбна історія” Ноа Баумбаха.

У цілому “Ірландець” був висунутий на премію в 10 номінаціях, “Шлюбна історія – в шести,” Два Папи “- в трьох. А перша анімаційна стрічка Netflix під назвою “Клаус” номінована в категорії “Кращий анімаційний фільм”.

У категорії “Кращий документальний повнометражний фільм” на нагороду претендують два фільми стрімінгового сервісу – “Американська фабрика” і “На межі демократії”.

У категорії “Кращий документальний короткометражний фільм” номінована стрічка “Життя захоплює мене”.

Кінороботи студії Disney висунуті на премію в 23 номінаціях. Зокрема, в номінації потрапили стрічки “Історія іграшок 4”, “Король Лев”, “Месники: Фінал”, “Зоряні війни: Скайвокер. Схід”, “Малефісента: Повелителька темряви” та інші.

Фільми компанії Sony висунуті в 20 номінаціях. Це, зокрема, стрічки “Одного разу в Голлівуді”, “Маленькі жінки”, “Біль і слава”.

Водночас фільм “Джокер” від Warner Bros. отримав найбільшу кількість номінацій – 11, включаючи основні: “Кращий фільм”, “Кращий режисер” і “Краща чоловіча роль”.

Церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 9 лютого в Лос-Анджелесі.