Грецька олімпійська чемпіонка зі стрільби Анна Коракакі стане першою в історії ігор жінкою, яка почне естафету олімпійського вогню.

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Анна Коракакі, чемпіонка Ігор в Ріо 2016, першої візьме в руки факел з олімпійським вогнем під час церемонії запалювання 12 березня в Стародавній Олімпії.

Після того, як Коракакі пробіжить першу частину естафети, вона передасть факел Мідзукі Ногучі, переможниці жіночого марафону на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах. Ногучі стане першим представником Японії, який пронесе олімпійський вогонь 2020 року.

Крім того, в естафеті олімпійського вогню візьмуть участь ще двоє японців: дзюдоїст Тадахіро Номура і борець Саорі Йошида.

Після восьмиденного грецького етапу вогонь буде переданий посадовим особам Токійського оргкомітету під час церемонії на стадіоні Панафиней в Афінах. Останнім факелоносцем на території Греції також буде жінка – гречанка Катерина Стефанида, яка виграла “золото” в стрибках з жердиною в Ріо.

Потім олімпійський вогонь спеціальним літаком повезуть з Греції в Японію.

Факел прибуде до Японії 20 березня.

Літня Олімпіади-2020 пройде в Токіо з 24 липня по 9 серпня.