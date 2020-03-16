За вихідні дні Митна служба України попередила нелегальний вивіз 130 тисяч медичних масок.

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook.

“Вперше нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивезення цигарок. Їх тепер везуть в схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, просто забивають весь салон машини. За вихідні Нова митниця завадила вивезенню з України майже 130 тис. медичних масок”, – написав Нефьодов.

Він розповів, що контрабанду виявляли, прихованої в обшивці автомобіля, а також напаковивалі автомобільний салон, а також в аеропорту.

“Такий ось бізнес на коронавірусі”, – підсумував він.

Нефьодов також підкреслив, що уряд тимчасово обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, в тому числі медичних масок.