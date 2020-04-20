У зв'язку з кризою на тлі пандемії COVID-19 вартість бареля нафти в США вперше в історії обвалилася до показника нижче нуля та наблизилася до мінус 40 доларів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Криза, пов’язана з пандемією COVID-19, продовжує послаблювати попит на нафту, в той час як у виробників пального не вистачає місць для зберігання всіх своїх надлишкових барелів нафти.

Увечері в понеділок, 20 квітня, вартість бареля нафти West Texas Intermediate (WTI), основної марки в США, вперше в історії впала нижче 0 доларів та продовжувала знижуватися. У якийсь момент вартість нафти досягла мінус 37,63 долара за барель.

Це найнижчий показник, який був зафіксований з 1983 року, коли з’явилися NYMEX ф’ючерси на нафту в 1983 році — стандартні документи, які засвідчує зобов’язання придбати нафту в певний час та на певних умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Експерти припускають, що це може бути частково пояснена механікою ринку, адже продаж травневих ф’ючерсів West Texas Intermediate ось-ось закінчиться. Аналітик UBS Джованні Стауново вважає, що більшість інвесторів вже зосереджені на червневому контракті. Червневий ф’ючерсний контракт на WTI передбачає вартість бареля нафти на рівні 22 доларів.

На думку експертів, надзвичайний тиск на WTI наголошує, що зберігається стурбованість з приводу динаміки попиту та пропозиції на ринку нафти в період пандемії.

Консалтингова компанія Rystad Energy прогнозує, що комерційні запаси нафти в США досягнуть рекордних максимумів до кінця квітня і продовжать зростання до травня. Особливе занепокоєння інвесторів викликає ймовірність переповнення сховища в Кушинга, Оклахома, головному американському хабі.

Імовірність того, що деякі виробники нафти в Сполучених Штатах та Канаді можуть почати платити клієнтам, щоб вони брали нафту з рук, зростає.