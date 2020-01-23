Фестиваль-квест — це дивовижна подорож для сім’ї, друзів або закоханих. Це новий формат розваг, де ви — головний герой, що розкриває таємниці Китаю за допомогою ігор, загадок, VR-технологій. На вас чекають 2 поверхи та 2500 кв. м секретів — де Піднебесна оживає на відеостінах та у фантастичних локаціях.

Це світ мудреців та драконів, великих винаходів, чарівних принцес, імператорів та богів!

Дорослі й дитячі квести подарують вам години пригод у пошуках скарбів імператора. А на шляху вас розважатиме циркове шоу, Театр Тіней, майстри ілюзій, танцюючі дракони та інші чарівні істоти. Ви завітаєте до шкіл бойових мистецтв, хатин астрологів, містечка майстрів і на китайський ярмарок.

Тут можна зробити подарунки на щастя, навчитися каліграфії, опанувати мистецтво чайної церемонії, заговорити китайською й відкрити в собі ще багато талантів! Побачте фантастичний Китай під куполом кінотеатру 360°, створіть нові образи у селфі-музеї та б’юті-зонах або відкрийте для себе романтику по-китайськи!

На вас чекають лекції від знавців Китаю, настільні та інтелектуальні ігри, поради майстрів фен-шую, уроки цигун. А ще тут є кінотеатр з лаунж-зоною, кафе з вегетаріанськими стравами, китайський ярмарок та фотозони крізь всю Піднебесну. А у фіналі на вас чекає нагорода богів!

Розкрийте таємниці Піднебесної з 24 січня по 16 лютого у арт-просторі Samskara на Львівській площі, 8а. Фестиваль-квест працює з п’ятниці по неділю, з 11:00 по 21:00. Квитки від 250 грн.

Фестиваль-квест “Китай: таємниці Піднебесної”

24.01-16.02

Київ, Арт-простір SAMSKARA, Львівська площа, 8а.

Розклад: п’ятниця-неділя 11:00-21:00.

Вихідні: понеділок-четвер.

Квитки від 250 грн.

https://china.quest-fest.com