Covid-19 Україна

оновлено 23.03.2021 о 15:01

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22 березня

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Впізнали за одягом: Геращенко заявив, що МВС встановило особи «купки провокаторів», які протестували під ОПУ

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента 20 березня. Деяких учасників ідентифікували за одягом, кільком оголошено підозри.

Вівторок, 23 березня 2021, 15:36

Про це Геращенко повідомив у Facebook.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) впевнені, що організатори акції протесту на підтримку засудженого до семи років ув’язнення одеського активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під Офісом президента, заздалегідь планували масові бійки та зіткнення з правоохоронцями.

Зокрема, Геращенко наголосив, що активісти начебто провокували поліціянтів, але вони не піддавалися на це з метою уникнення фізичного насильства.

“Співробітники поліції діалогу були на акції та закликали купку провокаторів до діалогу. Але їхні спроби були марні… Бо завдання, яке поставили перед собою організатори мітингу, було зовсім інше – насилля та кровопролиття”, – наголосив Геращенко.

За його словами, прихильники Стерненка не планували мирну акцію, тому влаштували її ввечері, коли їхні особи було важче встановити.

“Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій – встановлені та будуть відповідати за свої вчинки”, – додав Геращенко.

Для підтвердження своїх слів заступник Авакова опублікував чотирихвилинне відео з активними учасниками протесту.

Хто опинився у списку начебто встановлених осіб?

Владислав Гранецький – Стафійчук. Затримано за ст. 208 КПК та оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, – ред.). В МВС наводять фрагмент, на якому чоловік кулаком розбиває двері Офісу президента. Зазначимо, що на відео не видно обличчя чи інших індивідуальних рис чоловіка, за якими можна встановити його особу. Наразі невідомо, на якій підставі поліціянти стверджують, що це саме Владислав Гранецький – Стафійчук.

Сергій Філімонов, голова ГО “Гонор”. В МВС продемонстрували лише нечітке фото, на якому чоловік тримає фаєр у руках. У ролику не вказано,  у чому саме підозрюють активіста.

Однак сам Філімонов у Facebook повідомив, що йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 КК. 

У матеріалах справи вказано, що Філімонов жестами та сигналами надавав вказівки протестувальникам, а потім запалив піротехнічний засіб. Учасники акції начебто сприйняли це, як “сигнал до початку активних хуліганських дій”.

Вадим Адамов. На відео хлопець, якого підлеглі Авакова ідентифікували цим іменем, розмальовує вікна ОПУ фарбою. При цьому його обличчя чітко не видно.

Роман Ратушний, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів яр”. Чоловік на відео, якого в МВС називають Романом Ратушним, передає запалений фаєр іншому протестувальнику. При цьому активіст у шапці, капюшоні та захисній масці. Очевидно, Ратушного ідентифікували лише за очима.

Сам активіст у Facebook звинуватив Геращенка у публікації його персональних даних, а також заявив, що на відео зображений невідомий чоловік, а не він.

Олексій Білковський, представник ГО “Гонор”. За даними Геращенка, чоловік міг бути причетним до підпалу дверей ОП. Однак й у цьому випадку обличчя протестувальника на відео не видно, окрім очей. В МВС вказали, що ідентифікували його за одягом. Однак ніяких яскравих атрибутів не було, а людей у темному одязі на акції протесту налічувалося більше кількох сотень.

Адвокат Масі Найєм повідомив, що Білковському оголошено про підозру. Обиратимуть запобіжний захід. Однак ніяких деталей немає.

Олег Кабезький, представник ГО “Гонор”. В МВС стверджують, що активіст начебто закидував фаєрами будівлю Офісу Зеленського. Схоже, його теж ідентифікували за одягом, бо обличчя не видно.

Денис Міщенко. У відео демонструють, як невідома особа фарбою залишає надписи на Банковій. Пояснень щодо того, яким чином ідентифікували особу активіста, немає.

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці готують нові підозри учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.

Теги: Офіс Президента, акція протесту, Антон Геращенко, Сергій Стерненко

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