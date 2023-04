Про це інформує CNN.

Згідно з опитуванням Gallup Poll, проведеним у жовтні минулого року, близько половини американців сказали, що зазнали стресу протягом останнього дня. Цей висновок залишався незмінним протягом більшої частини 2022 року. За даними опитування CNN, особисті фінансові проблеми, поточні та політичні події були основними чинниками стресу для однієї третини або й більше дорослих.

За словами персонального тренера та менеджера з розроблення продуктів у лондонській компанії Trainfitness Річарда Скрівенера, стрес за своєю природою не є шкідливим. Наприклад, навантаження на м’язи за допомогою силових тренувань призводить до позитивних змін. Зокрема, короткочасний стрес для здорових людей зазвичай не є небезпечним.

“Але якщо стрес постійний, особливо у людей похилого віку або хворих, довгострокові наслідки реакції на стрес можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям”, – сказав Скрівенер.

Чи може стрес спричини захворювання?

Клінічна психологиня Кармель Чой, доцентка Центру точної психіатрії Гарвардської медичної школи, зазначила, що стрес виникає, коли людина потрапляє у нову, непередбачувану або загрозливу ситуацію, і не знає, чи зможе успішно впоратися з нею.

За її словами, коли людина відчуває фізичний або емоційний стрес, її тіло перемикається в режим боротьби або втечі. Кортизол проходить через її систему, сигналізуючи тілу про вивільнення глюкози. Глюкоза, своєю чергою, забезпечує м’язи енергією, тому людина краще готова до подолання загрози або втечі. Під час цього припливу кортизолу серцебиття та дихання можуть прискоритися, і людина може відчути запаморочення або нудоту.

Зазначається, що якщо людині справді довелося боротися з хижаком або тікати від нього, рівень кортизолу знову впаде після завершення цієї боротьби. Однак, коли людина перебуває в хронічному стресі, рівень кортизолу залишається підвищеними.

Проте постійно залишатися в такому стані погано, оскільки високий рівень кортизолу може погіршити такі проблеми зі здоров’ям, як серцево-судинні захворювання, діабет і хронічні шлунково-кишкові проблеми. Згідно з даними Клівлендської клініки, стрес також може спричинити або сприяти тривожності, дратівливості, поганому сну, зловживанню психоактивними речовинами, хронічній недовірі чи занепокоєнню тощо.

Як позбавитися від стресу?

Існує багато способів боротьби зі стресом. Зокрема Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дотримуватися певного режиму протягом дня: достатньо спати, їсти здорову їжу та обмежувати час на перегляд новин або спілкування в соціальних мережах. Також варто використовувати заспокійливі практики, такі як медитація та глибоке дихання. Проте одним із найефективніших методів боротьби зі стресом є фізична активність.

“Фізичні вправи надзвичайно ефективні для боротьби зі стресом. Вправи не усувають того, що викликає стрес, але вони можуть підвищити настрій, зменшити напругу та покращити сон – на все це впливає стрес – і, зрештою, це може допомогти людям підходити до своїх проблем більш збалансовано”, – зазначила клінічна психологиня Кармель Чой.

Численні дослідження підтверджують позитивний вплив фізичних вправ на стрес. Наприклад, у дослідженні, опублікованому в Advances in Experimental Medicine and Biology, фізична активність, і особливо вправи, значно зменшили симптоми тривоги. Подібним чином дослідження Frontiers in Psychology серед студентів університету виявило, що регулярне виконання аеробних вправ від низької до помірної інтенсивності протягом шести тижнів допомогло полегшити їхні симптоми депресії та стресу.

Причина, завдяки якій фізичні вправи настільки ефективні для подолання стресу, досить проста. Фізичні вправи змушують тіло виробляти більше ендорфінів, які є нейромедіаторами, що покращують настрій. Рух також бореться з підвищеним рівнем гормону стресу кортизолу, покращуючи при цьому кровообіг.

Які види фізичних вправ найкращі для боротьби зі стресом?

У той час, як дослідження показують, що аеробні вправи, такі як плавання, біг, танці та бокс, можуть бути найефективнішими для підвищення настрою, більш м’які форми фізичної активності також працюють. Наприклад йога, силові тренування та ходьба.

“Оскільки стресове навантаження може змінюватися щотижня або навіть щодня, може бути корисно змінювати свої вправи залежно від настрою. Відчуваєте бадьорість на 8 балів за шкалою від 1 до 10? Тоді вирушайте на пробіжку. Ледве 3? Виберіть щось менше активне. Це може бути 15-хвилинна розтяжка з подальшим легким циклом протягом 15 хвилин або 30-хвилинне плавання з подальшим відвідуванням сауни”, – пояснила клінічна психологиня Кармель Чой.

Оскільки соціальна активність є потужним захисним фактором для позитивного психічного здоров’я, Чой заохочує займатися спортом разом з іншими. Дослідження також показали, що перебування на природі покращує настрій, тому вправи на вулиці з друзями можуть принести ще більше переваг.

Вчені продовжують вивчати зв’язок між стресом і фізичною активністю. Відтак, велике дослідження, опубліковане нещодавно, показало, що поєднання уважності та фізичної активності може покращити сон і допомогти контролювати емоції більше, ніж те й інше окремо.

Кармель Чой попередила, що людям потрібно бути обережними, щоб не перестаратися з фізичними вправами та не покладатися лише на них для вирішення проблем зі стресом. Адже це може призвести до зворотного ефекту та викликати ще більший стрес.