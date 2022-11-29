Вплив санкцій: РФ просить Індію надіслати запчастини для ключових секторів – Reuters

Москва надіслала Індії список із понад 500 товарів для потенційних поставок, включаючи запчастини для автомобілів, літаків і поїздів, повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням, оскільки санкції обмежують здатність РФ підтримувати роботу життєво важливих галузей промисловості.

Про це інформує Reuters.

Список, з версією якого Reuters ознайомилося в Нью-Делі, є тимчасовим, і незрозуміло, скільки товарів зрештою буде експортовано та в якій кількості, але джерело в індійському уряді заявило, що запит був незвичайним за своїм обсягом.

За словами джерела, Індія прагне збільшити торгівлю, оскільки намагається скоротити зростаючий дефіцит торгівлі з РФ. Однак деякі компанії висловили занепокоєння щодо того, що вони можуть потрапити під санкції Заходу.

Джерело в промисловості в Москві повідомило, що міністерство промисловості і торгівлі РФ звернулося до великих компаній з проханням надати списки необхідної їм сировини та обладнання. Джерело додало, що для узгодження специфікацій і обсягів знадобиться подальше обговорення, і що охоплення не обмежується Індією.

Запити РФ були зроблені за кілька тижнів до візиту міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара до Москви. Поки що не зрозуміло, що Нью-Делі передав РФ під час візиту.

Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді не приєднався до західних країн у відкритій критиці Москви за повномасштабну війну в Україні та різко збільшив закупівлі російської нафти.

Під час візиту в Москву Джайшанкар сказав, що Індії необхідно збільшити експорт до РФ, щоб збалансувати двосторонню торгівлю. На зустрічі його супроводжували високопосадовці, відповідальні за сільське господарство, нафту та природний газ, порти та судноплавство, фінанси, хімікати та добрива.

Західні санкції підірвали постачання деяких найважливіших продуктів у РФ, нагадає Reuters.

Авіакомпанії відчувають гостру нестачу запчастин, оскільки майже всі літаки іноземного виробництва. Автозапчастини також мають попит, оскільки світові автовиробники пішли з ринку.

Джерело в російському автомобільному секторі повідомило, що мінторг розіслав список необхідних автомобільних запчастин до відповідних міністерств і державних установ інших країн, включаючи Індію.

Список товарів, який займає майже 14 сторінок, включає деталі автомобільних двигунів, такі як поршні, масляні помпи та котушки запалювання. Також є попит на бампери, ремені безпеки та інформаційно-розважальні системи.

Для літаків і гелікоптерів РФ запросила 41 товар, включаючи компоненти шасі, паливні системи, системи зв’язку та системи пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини.

Також у списку були сировина для виробництва паперу, паперових пакетів і споживчої упаковки, а також матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи пряжу та барвники.

Протягом десятиліть РФ була найбільшим постачальником військового обладнання для Індії та четвертим за величиною ринком для індійської фармацевтичної продукції.

Але враховуючи стрімке зростання закупівель російської нафти та високий рівень постачання вугілля та добрив, Індія шукає способи відновити торговий баланс, повідомило джерело в індійському уряді.

Водночас деякі індійські компанії не бажають експортувати товари та запчастини в РФ через побоювання потрапити під санкції Заходу, а також через відсутність ясності щодо платежів і проблеми із забезпеченням страхування.

Раніше повідомлялось, що РФ вперше стала найбільшим постачальником добрив до Індії у першій половині 2022-2023 фінансового року, зайнявши понад п’яту частку ринку, оскільки запропонувала знижки, завдяки яким остаточна їх ціна — нижча за світові.

Також стало відомо, що у РФ катастрофічно не вистачає ліків. У РФ переносять планові операції на невизначений термін.