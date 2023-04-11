Вплив забрудненого повітря може підвищити ризик розвитку деменції – дослідження

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що вдихання цих мікроскопічних частинок (також відомих як PM 2,5) може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Проте, за словами провідних авторів дослідження, їх зв’язок із мозком і деменцією – відносно недавнє явище.

“Деменція – це величезна проблема в усьому світі. Якщо ми зможемо зменшити вплив цих частинок, ми зможемо зменшити тягар деменції”, – зазначили автори дослідження.

За даними аналізу дослідження, понад 57 мільйонів людей у ​​всьому світі живуть із деменцією, і очікується, що до 2050 року їхня кількість зросте до 153 мільйонів.

Метааналіз, опублікований у середу в British Medical Journal (BMJ), вивчив 16 обсерваційних досліджень і виявив послідовні докази зв’язку між PM 2,5 і деменцією, навіть якщо річний вплив на людину становив менше ніж 12 мікрограмів на кубічний метр повітря, що є поточним стандартом Агентства з охорони навколишнього середовища. Для порівняння, рисове зерно важить близько 30 000 мікрограмів.

Провідний автор дослідження Марк Вайскопф розповів, що під час дослідження вимірювали загальний вплив забруднюючих речовин на хворих на деменцію від одного року до 20 років.

“Хоча навряд чи вплив, який викликає деменцію, насправді становить лише один рік, але дослідники використовують це число як сурогат для оцінки довшого періоду – “тривалий вплив”, – сказав Вайскопф.

Агенція з охорони довкілля США розглядає можливість посилення стандартів якості повітря, щоб знизити вплив PM 2,5 до рівня від 9 до 10 мікрограмів на рік або ж від 8 до 11 мікрограмів на кубічний метр повітря.

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого місяця, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що 99% населення планети зазнає впливу рівнів PM 2,5, які вважаються шкідливими для здоров’я – щорічні концентрації вище п’яти мікрограмів на кубічний метр.

За словами Вайскопфа, вчені з Гарварду проводили дослідження, у яких використовувався метод, відомий як “активне виявлення випадків”, тобто процес, під час якого кожен учасник проходить ретельне обстеження для підтвердження діагнозу деменції. Цей підхід є більш точним, ніж “пасивне стримування випадків”, яке передбачає випадковий відбір і “може пропустити багато випадків”.

Вони також використовували більш точний програмний інструмент для усунення упереджень, які можуть вплинути на результат, наприклад, нерівності в доступі до медичної допомоги та ступеня впливу забруднюючих речовин.

Вони виявили зростання ризику деменції на 17% на кожні два мікрограми збільшення на кубічний метр повітря річного впливу PM 2,5, а також менші збільшення ризику через вдихання оксиду азоту та діоксиду азоту, забруднювачів, які найчастіше є результатом вихлопних газів транспорту.

Старша директорка наукової роботи Асоціації хвороби Альцгеймера Ребекка Едельмаєр сказала, що незрозуміло, як забруднене повітря впливає на розвиток деменції. За її словами, “існує гіпотеза, що дуже дрібні частинки забруднюючих речовин потрапляють у наше тіло та проникають у нашу кровоносну систему, що допомагає живити мозок”.

Деякі вчені припускають, що це може бути пов’язано з хронічним запаленням в організмі або накопиченням рівня бета-амілоїду в крові. Мозок пацієнтів із хворобою Альцгеймера часто має аномальний рівень бета-амілоїду, який злипається разом, утворюючи бляшки, котрі порушують роботу нейронів і клітин.

“Ці дані показують, що існує багато факторів протягом життя, які можуть сприяти розвитку ризику деменції, і це охоплює й навколишнє середовище”, – сказала Едельмаєр.

Забруднювачі PM 2,5 часто надходять із будівельних майданчиків, ґрунтових доріг, димових труб і пожеж, або є складними хімічними реакціями забруднюючих речовин, що викидаються з електростанцій, промислових об’єктів, автомобілів і вантажівок.

Американська легенева асоціація у своєму звіті “Стан повітря” за 2022 рік виявила, що більше чотирьох із 10 американців живуть у районах із поганою якістю повітря.

Зокрема, останнє дослідження додає деменцію до численних небезпек забруднення повітря, задокументованих дедалі більшою кількістю наукових досліджень за останні роки.

Багато досліджень, зокрема звіт Інституту впливу на здоров’я за червень 2022 року , пов’язують забруднення повітря з такими проблемами зі здоров’ям, як хвороби серця та інсульт, низька вага при народженні, проблеми з кровообігом, смертність від раку легенів, загострення астми, особливо у дітей, діабет, когнітивні функції, вроджені вади, і рання смерть.

Дослідження також пов’язують забруднення повітря з такими соціальними наслідками, як зловживання психоактивними речовинами, самоушкодження, самогубства та злочини.

“Цей метааналіз підтверджує мою думку про те, що припинення використання викопного палива є найважливішим заходом, який ми можемо зробити для захисту здоров’я людей”, – сказав Гаураб Басу, лікар і науковий співробітник Центру клімату, здоров’я та глобального довкілля у Гарвардській школі громадської охорони здоров’я Т. Чан.