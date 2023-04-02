Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зараз визначено 70 професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.
Можливістю можуть скористатися внутрішньо переміщені особи працездатного віку, а також – звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:
- не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
- не отримували ваучер раніше;
- не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
- мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
З переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.
Зауважимо, у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які знаходяться в окупації.
- 29 березня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів від Сполучених Штатів Америки.
- Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.
- 17 лютого до держбюджету України надійшла друга частина позики на суму 203 мільйони доларів від Світового банку, під гарантії Великої Британії.
- Відтепер суб’єкти господарювання з територій можливих бойових дій також зможуть претендувати на отримання грантів.