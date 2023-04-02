У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що внутрішньо переміщені особи та звільнені з полону зможуть отримати ваучери на навчання, після чого, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зараз визначено 70 професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

Можливістю можуть скористатися внутрішньо переміщені особи працездатного віку, а також – звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

З переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.

Зауважимо, у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які знаходяться в окупації.