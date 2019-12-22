Впродовж новорічних свят українці відпочиватимуть шість днів: календар

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 995-р.
Перший день Нового 2020 року припадає на середу, тому відпрацювання понеділка і вівторка (30 і 31 грудня) перенеситься на суботи (21 і 28 грудня).
Крім того, Різдво Христове українці святкуватимуть у вівторок, тому Святвечір (6 січня) громадяни будуть відпрацьовувати у суботу (11 січня).
- Нагадаємо, що Folk Ukraine запрошує провести новорічні свята у самісінькому серці столиці. На тебе чекають концерти відомих артистів, розваги та фотозони, фудкорти, святковий ярмарок, що відкривається 14 грудня, а також дві найгарніші новорічні ялинки.