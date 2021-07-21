Відповідне рішення було підтримано на сьогоднішньому засіданні уряду.

Так, Кабмін забезпечив роботу міжвідомчої групи, яка керуватиме і стежитиме за впровадження вказаної системи екстреної допомоги.

У пояснювальній записці зазначається, що у зв’язку з формуванням оновленого складу Кабміну на сьогодні міжвідомча робоча група фактично не працює. Це, своєю чергою, не дозволяє організувати повноцінну міжвідомчу взаємодію центральних та інших органів влади, а також організацій зі створення і впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Тобто внесені урядом зміни мають перезапустити роботу органів влади для впровадження “системи 112”.

Сьогоднішнє розпорядження передбачає:

• надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;

• визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

• внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.

Міністерство внутрішніх справ України визначено відповідальним органом за впровадження системи.

“Система 112” – це чергово-диспетчерська служба, яка за одним номером об’єднає екстрені служби та надасть заявнику змогу безкоштовно отримати своєчасну допомогу при надзвичайній події.

За задумом, “Система 112” повинна інтегрувати декілька екстрених служб: поліцію, швидку допомогу, пожежну службу, службу порятунку, газову службу.

Для людини це означатиме, що в будь-якій надзвичайній ситуації вона зможе набрати номер 112, і оператор центру самостійно визначить та направить на поміч ті служби, до компетенції яких відноситься небезпечна подія.

Служба екстреної допомоги за єдиним безкоштовним телефонним номером 112, наприклад, діє в країнах Євросоюзу. Набір номера 112 має найвищий пріоритет у мережі, є безкоштовним та може бути здійснений з будь-якого телефону без введення PIN-коду та при заблокованій клавіатурі.

Імплементація Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС (в рамках Угоди про Асоціацію) також передбачає запровадження єдиного європейського номера екстреного виклику 112.

Перевести всі екстрені служби на єдиний номер в Україні хотіли ще до чемпіонату з футболу “Євро-2012”. Тоді було ухвалено закон “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”.

Однак досі були запущені лише пілотні проєкти зі створення в окремих регіонах “Системи 112”.

У масштабах всієї України систему досі не запущено.