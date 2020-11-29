Військово-повітряні сили (ВПС) Великобританії підняли свої винищувачі Typhoon для перехоплення російських літаків Ту-142 в небі над Північним морем.

Про це повідомляє Командування Королівських ВПС.

“Було перехоплено два російських літаки Ту-142 Bear F. Ці літаки використовуються в протичовнових військах і в морському патрулі. Дуже важливо, щоб їх пересування ретельно контролювалося під час польоту поблизу повітряного простору Великобританії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські літаки можуть становити небезпеку для інших повітряних судів, оскільки зараз повітряний простір над Північним морем завантажений.

У відомстві додали, що британські винищувачі супроводжували літаки РФ, щоб перешкодити можливим провокаціям і знизити ризики. Інші країни-члени НАТО теж піднімали в повітря винищувачі сил швидкого реагування для взаємодії в стеженні.