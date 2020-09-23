У новому пропагандистському відео військово-повітряних сил Китаю використали голлівудські фільми, щоб зобразити напад на військову базу США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На минулих вихідних ВПС Народно-визвольної армії Китаю опублікували у соцмережі Weibo (аналог Twitter) 2-хвилинний відеоролик про літаки H-6K, двомоторні реактивні бомбардувальники, прозвані китайськими військовими “Богами війни”.

Відео було переглянуто кілька мільйонів разів та видалено у вівторок, 22 вересня.

Користувачі соцмереж помітили, що деякі з використаних у відео кадрів схожі на фрагменти голлівудських фільмів “Скала” та “Трансформери”, через що з відео глузували в Мережі.

Відео починається з яскравих сцен з бомбардування авіабази в пустелі. Літаки здіймаються в небо і за кілька секунд випускають ракету, яка наближається, щоб уразити ціль.

Журналісти порівняли фрагменти з відео (1 фото) з зображеннями Google Earth, на яких видно американську базу ВПС Андерсен в Гуамі — ключового військового об’єкту США в Тихому океані (2 фото).

Відео було опубліковано після того, як бомбардувальники H-6 були брали участь в військових навчаннях які Китай проводить у Тайваню. Ці навчання пройшли одночасно з навчаннями, які військові США проводили біля узбережжя Гуаму.

Наразі офіційні особи обох держав не коментували інцидент.