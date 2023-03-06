За словами двох офіційних осіб США, група українських пілотів перебуває у Сполучених Штатах для оцінки, яку проводить Національна гвардія ВПС штату Арізона.

Про це інформує CNN.

162-й винищувальний авіаполк, за якими закріплені F-16, базується у міжнародному аеропорту Тусона та навчає міжнародні льотні екіпажі на літаках четвертого покоління. На вебсайті Wing йдеться, що полк підготував пілотів із 25 країн, які зараз експлуатують F-16.

Один із посадовців повідомив, що ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для такої самої оцінки.

Пілоти перебувають у США для “ознайомчого заходу” та “рутинної діяльності” між ВПС США та українськими пілотами, повідомив у вихідні американський військовий посадовець. Проте урядовець зауважив, що “немає оновленої інформації щодо F-16 для України” і немає негайних планів щодо збільшення кількості українських пілотів у США.

Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським льотчикам стати більш ефективними пілотами та краще консультувати їх про те, як розвивати свої власні можливості”, – йдеться у заяві урядовця.

Українські високопосадовці закликають США надати винищувачі, стверджуючи, що літаки потрібні їм терміново для захисту від російських ракет і безпілотників. Але цей крок зустрічає скептицизм з боку американських та союзних посадовців, які кажуть, що літаки будуть непрактичними як тому, що вони вимагають серйозної підготовки, так і тому, що Росія має зенітні системи, які можуть легко їх збити.

Раніше стало відомо, що двоє пілотів ЗСУ прибули в Аризону для тренувань на авіасимуляторах. Про це йдеться в низці американських видань із посиланням на заяви неназваних високопосадовців.

У Сполучених Штатах тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Деякі конгресмени зазначають, що президент США Джо Байден занадто стурбований тим, що надання окремих видів допомоги може викликати ескалацію з боку Росії. Водночас у Пентагоні наголошують, що на даному етапі надання Україні F-16 є не найдоцільнішим використанням коштів.

Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання – наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності – могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Зауважимо, 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Окрім цього, конгресмен-демократ, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі переконаний, що “напівзаходами війну не виграти”, тож виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги, зокрема сучасних винищувачів.