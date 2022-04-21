За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України. Новий пакет допомоги для України містить понад 121 систему безпілотників.

Про це інформує американський телеканал CNN.

За словами Кірбі, системи були швидко розроблені ВПС у відповідь саме на українські вимоги.

“Він забезпечує схожі можливості з безпілотними системами серії Switchblade — подібні можливості, але не ідентичні. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost”, — зазначив прессекретар.

Водночас він не конкретизував, які саме відмінності в можливостях між системами Switchblade і Phoenix Ghost.

Кірбі зауважив, що нова система вимагатиме “деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА”, і що Міністерство оборони США “працює” над цими вимогами з українськими військовими.

Крім того, щодо гаубиць у новому пакеті допомоги, які будуть використані для оснащення п’яти додаткових українських батальйонів, прессекретар наголосив, що вони надаються відповідно до потреб України для бойових дій на сході, котрі, як очікується, триватимуть найближчими днями та тижнями.