Про це інформує американський телеканал CNN.
За словами Кірбі, системи були швидко розроблені ВПС у відповідь саме на українські вимоги.
“Він забезпечує схожі можливості з безпілотними системами серії Switchblade — подібні можливості, але не ідентичні. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost”, — зазначив прессекретар.
Водночас він не конкретизував, які саме відмінності в можливостях між системами Switchblade і Phoenix Ghost.
Кірбі зауважив, що нова система вимагатиме “деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА”, і що Міністерство оборони США “працює” над цими вимогами з українськими військовими.
Крім того, щодо гаубиць у новому пакеті допомоги, які будуть використані для оснащення п’яти додаткових українських батальйонів, прессекретар наголосив, що вони надаються відповідно до потреб України для бойових дій на сході, котрі, як очікується, триватимуть найближчими днями та тижнями.
- Нагадаємо, 21 квітня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в межах програми підтримки проти російського нападу.
- Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- Уряд Канади передасть Україні партію військової допомоги вартістю у 500 мільйонів доларів. Серед заявленого – броньовані машини Senator та бронетранспортери Coyote і Bison.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.