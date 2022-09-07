Про це повідомляє ІМІ.

Згідно постанови, телеканал “Рада” може не транслювати пленарних засідань Верховної Ради під час дії воєнного стану. Втім, за словами Головенка, дивним видається зарахування питання безпеки засідань парламенту до медійної сфери, а не до військових чи керівництва ВРУ, яким передовсім має бути відома безпекова ситуація в конкретний момент на Печерських пагорбах: “За відсутності прямих трансляцій засідань ВРУ один конкретний телеканал — “Рада” — отримує непропорційну монопольну перевагу на доступ до висвітлення подій у парламенті”, — зазначив юрист.

Головенко нагадав, що, згідно з ч. 5 ст. 4 ЗУ “Про телебачення і радіомовлення”, “держава встановлює дієві обмеження щодо монополізації телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими групами чи окремими особами, а також гарантує захист телерадіоорганізацій від фінансового й політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та органів державної влади і органів місцевого самоврядування”.