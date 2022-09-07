Про це повідомляє ІМІ.
Згідно постанови, телеканал “Рада” може не транслювати пленарних засідань Верховної Ради під час дії воєнного стану. Втім, за словами Головенка, дивним видається зарахування питання безпеки засідань парламенту до медійної сфери, а не до військових чи керівництва ВРУ, яким передовсім має бути відома безпекова ситуація в конкретний момент на Печерських пагорбах: “За відсутності прямих трансляцій засідань ВРУ один конкретний телеканал — “Рада” — отримує непропорційну монопольну перевагу на доступ до висвітлення подій у парламенті”, — зазначив юрист.
Головенко нагадав, що, згідно з ч. 5 ст. 4 ЗУ “Про телебачення і радіомовлення”, “держава встановлює дієві обмеження щодо монополізації телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими групами чи окремими особами, а також гарантує захист телерадіоорганізацій від фінансового й політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та органів державної влади і органів місцевого самоврядування”.
“Нівелювати таку перевагу одного каналу можна було б тим шляхом, коли канал “Рада” просто відзнімає засідання ВРУ (без коментарів журналістів і з купюрами лише щодо того, що стосується питань безпеки) і згодом розсилає відзняте іншим медіа. З цього моменту – кількагодинне ембарго на поширення відповідної інформації (зокрема, для каналу “Рада”), щоб усі медіа були в рівних умовах. Іншим варіантом є допустити на засідання ВРУ журналістів загальнонаціональних інформаційних медіа (зокрема, телеканали й так уже беруть участь у марафоні “Єдині новини”) з ембарго на поширення інформації ними у кілька годин”, – зазначив Роман Головенко.
- Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко оприлюднила проєкт постанови “про висвітлення” діяльності Верховної Ради авторства депутата від партії “Слуга народу” Олександра Божкова. За словами Геращенко, у такий спосіб у монобільшості вирішили узаконити цензуру на телеканалі “Рада”.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт стосовно розірвання трудового договору з колаборантами. Пропонується застосовувати звільнення до працвників на об’єктах державної власності.
- Народна депутатка від партії “Слуга народу”, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що до другого читання депутати оновлять текст закону “Про медіа”, виправлять технічні помилки та зроблять уточнення формулювань.
- Народні депутати 30 серпня намагались повторно розглянути законопроєкт №5616 з поправками № 20-21, що має на меті повернути дозвіл на куріння у громадських місцях.