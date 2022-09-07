Про це повідомляє ІМІ.
Згідної постанови телеканал “Рада” може не транслювати пленарних засідань Верховної Ради під час дії воєнного стану. Втім, а словами Головенка, дивним видається зарахування питання безпеки засідань парламенту до медійної сфери, а не до військових чи керівництва ВРУ, яким передовсім має бути відома безпекова ситуація в конкретний момент на Печерських пагорбах: “За відсутності прямих трансляцій засідань ВРУ один конкретний телеканал — “Рада” — отримує непропорційну монопольну перевагу на доступ до висвітлення подій у парламенті”, — зазначив юрист.
Головенко нагадав, що, згідно з ч. 5 ст. 4 ЗУ “Про телебачення і радіомовлення”, “держава встановлює дієві обмеження щодо монополізації телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими групами чи окремими особами, а також гарантує захист телерадіоорганізацій від фінансового й політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та органів державної влади і органів місцевого самоврядування”.
“Нівелювати таку перевагу одного каналу можна було б тим шляхом, коли канал “Рада” просто відзнімає засідання ВРУ (без коментарів журналістів і з купюрами лише щодо того, що стосується питань безпеки) і згодом розсилає відзняте іншим медіа. З цього моменту – кількагодинне ембарго на поширення відповідної інформації (зокрема, для каналу “Рада”), щоб усі медіа були в рівних умовах. Іншим варіантом є допустити на засідання ВРУ журналістів загальнонаціональних інформаційних медіа (зокрема, телеканали й так уже беруть участь у марафоні “Єдині новини”) з ембарго на поширення інформації ними в кілька годин”, – зазначив Роман Головенко.
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