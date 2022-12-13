Про це він повідомив у Telegram.

“Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №5655 про зміну системи містобудування”, — написав Кличко. За його словами, фактично це — “законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом”.

У такий спосіб, Верховна Рада створить умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок: А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, — йдеться в повідомленні.

На думку київського мера, так, самовільне будівництво стане повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.

Водночас Асоціація міст України та мери неодноразово наголошували й закликають депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.