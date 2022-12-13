Про це він повідомив у Telegram.
“Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №5655 про зміну системи містобудування”, — написав Кличко. За його словами, фактично це — “законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом”.
У такий спосіб, Верховна Рада створить умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок: А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!”, — йдеться в повідомленні.
На думку київського мера, так, самовільне будівництво стане повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад.
Водночас Асоціація міст України та мери неодноразово наголошували й закликають депутатів допрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійними середовищами, місцевим самоврядування. І тільки тоді виносити на голосування в парламент.
- Політична партія “Європейська Солідарність” зробила заяву щодо закону про медіа, наголосивши, що його ухвалення — одна із семи вимог Європейської комісії до України як кандидата в члени Євросоюзу. Водночас 13 грудня депутатам пропонуватимуть проголосувати за версію проєкту закону, який “вже після нашої перемоги регулюватиме медіа за законами воєнного часу”.