Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно із законопроєктом № 3637 регулювати ринок віртуальних активів буде Національна комісія з цінних паперів.
За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова новий закон — це додаткові можливості для розвитку бізнесу в нашій країні. Він стверджує, що тепер іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати легально.
Учасники ринку матимуть правовий захист та ухвалюватимуть рішення на основі відкритих консультацій із державними органами.
Нацкомісія з цінних паперів буде:
- формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;
- визначатиме порядок обороту віртуальних активів;
- видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
- здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
У заяві наголошується, що команда займалася розробкою правового поля в цій галузі. Також разом із представниками індустрії працювали над розробкою закону.
Наразі у міністерстві працюють над відповідними змінами до Податкового та Цивільного кодексів України, аби повноцінно запустити ринок віртуальних активів.
У нашій країни ринок віртуальних активів може стати потужним сектором економіки. Адже Україна входить до 5 країн світу за найбільшою кількістю користувачів криптоактивів.
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