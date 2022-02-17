Сьогодні, 17 лютого, у Верховній Раді у повторному другому читанні підтримали зміни президента Володимира Зеленського до закону "Про віртуальні активи". За них проголосувало 272 депутати. Документ дозволить запустити в Україні легальний ринок віртуальних активів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Згідно із законопроєктом № 3637 регулювати ринок віртуальних активів буде Національна комісія з цінних паперів.

За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова новий закон — це додаткові можливості для розвитку бізнесу в нашій країні. Він стверджує, що тепер іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати легально.

Учасники ринку матимуть правовий захист та ухвалюватимуть рішення на основі відкритих консультацій із державними органами.

Нацкомісія з цінних паперів буде:

формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

визначатиме порядок обороту віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

У заяві наголошується, що команда займалася розробкою правового поля в цій галузі. Також разом із представниками індустрії працювали над розробкою закону.

Наразі у міністерстві працюють над відповідними змінами до Податкового та Цивільного кодексів України, аби повноцінно запустити ринок віртуальних активів.

У нашій країни ринок віртуальних активів може стати потужним сектором економіки. Адже Україна входить до 5 країн світу за найбільшою кількістю користувачів криптоактивів.