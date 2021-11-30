Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

За словами Арахамії, завтра мітингарі заблокують підходи до Верховної Ради, а тому потрапити на роботу буде складно. Через це народних депутатів і всіх запрошених на засідання будуть запускати через організовані коридори.

“Наскільки нас попереджає зараз служба охорони, то згідно з заявками (організаторів масових акцій – ред.), кількістю тощо, будуть заблоковані входи, виходи, під’їзди та таке інше. Я думаю, що поліція зробить просто коридор, як вона робить на масових мітингах, для того, щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали”, – сказав Арахамія.

Він висловив сподівання, що поліція забезпечить доступ до Верховної Ради не тільки нардепам і журналістам, а й багатьом дипломатам, яких цього дня запросили до парламенту.

Сьогодні його колега за фракцією та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня “готуються якісь підвози” людей до Києва, для участі у “держперевороті”. Платити за участь “обіцяють” по тисячі гривень.