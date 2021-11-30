Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
За словами Арахамії, завтра мітингарі заблокують підходи до Верховної Ради, а тому потрапити на роботу буде складно. Через це народних депутатів і всіх запрошених на засідання будуть запускати через організовані коридори.
“Наскільки нас попереджає зараз служба охорони, то згідно з заявками (організаторів масових акцій – ред.), кількістю тощо, будуть заблоковані входи, виходи, під’їзди та таке інше. Я думаю, що поліція зробить просто коридор, як вона робить на масових мітингах, для того, щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали”, – сказав Арахамія.
Він висловив сподівання, що поліція забезпечить доступ до Верховної Ради не тільки нардепам і журналістам, а й багатьом дипломатам, яких цього дня запросили до парламенту.
Сьогодні його колега за фракцією та перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня “готуються якісь підвози” людей до Києва, для участі у “держперевороті”. Платити за участь “обіцяють” по тисячі гривень.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв платити тисячу гривень за вакцинацію.
- #Букви отримали коментар в одного з лідерів і голови політради політичної партії “Демократична Сокира” Юрія Гудименка стосовно акції протесту, яка планується 1 грудня в Києві.
- Раніше Юрій Гудименко заявив, що Зеленський призначив на 1 грудня виступ у Верховній Раді, аби ввести “надзвичайний стан” з метою завадити масовим акціям.
- Під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що збіглося з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зреагував на висловлювання Президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту.